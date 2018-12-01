Мотолько: в Минске устанавливают ненужные металлические заборы за миллион долларов

«В случае ДТП, когда автомобиль врезается в такую конструкцию, вероятность получить травму от разлетающихся частей от металлического забора – огромна. Также возможны и смертельные травмы. Но речь сейчас даже не об этом. Есть ещё два важных момента, на которые нужно обратить внимание: Во-первых, заборы не решают проблему. Если люди в конкретном месте перебегают дорогу – значит, есть на то причина. И тут вопрос к тем, кто занимается организацией дорожного движения.













А во-вторых – стоимость. Обратили внимание на новые заборы на разделительной полосе на Дзержинского и Притыцкого? Угадайте, во сколько они обошлись бюджету(т.е. нам с вами)? Нет, даже 50 и не 100 тысяч долларов. А практически один миллион долларов! Не стоит, наверное, говорить о том, что высадка колючего кустарника, устойчивого к реагентам и сильному антропогенному воздействую, обошлась бы на порядок дешевле. Но с этим мы еще будем разбираться через официальные обращения и запрос в КГК и другие органы», – подытожил Антон