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Мотолько: в Минске устанавливают ненужные металлические заборы за миллион долларов

02.12.2018 11:32 — Разное | Партизан  
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Общественный активист Антон Мотолько в своем telegram обратил внимание на проблему металлических заборов в Минске, которые устанавливают, кажется, везде: «На разделительных полосах, вдоль дорог и тротуаров. Даже там, где они и близко не нужны», – пишет Антон и объясняет, почему эти ограничители нам не нужны, а заодно рассказывает, во сколько они обходятся местной власти.

«В случае ДТП, когда автомобиль врезается в такую конструкцию, вероятность получить травму от разлетающихся частей от металлического забора – огромна. Также возможны и смертельные травмы. Но речь сейчас даже не об этом. Есть ещё два важных момента, на которые нужно обратить внимание: Во-первых, заборы не решают проблему. Если люди в конкретном месте перебегают дорогу – значит, есть на то причина. И тут вопрос к тем, кто занимается организацией дорожного движения. 



А во-вторых – стоимость. Обратили внимание на новые заборы на разделительной полосе на Дзержинского и Притыцкого? Угадайте, во сколько они обошлись бюджету(т.е. нам с вами)? Нет, даже 50 и не 100 тысяч долларов. А практически один миллион долларов! Не стоит, наверное, говорить о том, что высадка колючего кустарника, устойчивого к реагентам и сильному антропогенному воздействую, обошлась бы на порядок дешевле. Но с этим мы еще будем разбираться через официальные обращения и запрос в КГК и другие органы», – подытожил Антон

 
Теги: Минск
 
 
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Общественный активист Антон Мотолько в своем telegram обратил внимание на проблему металлических заборов в Минске, которые устанавливают, кажется, везде: «На...
 
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