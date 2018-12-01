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«Беларусь с Лукашенко на Западе абсолютно не нужна». Президент — о сотрудничестве с ЕС и ЕАЭС

02.12.2018 10:36 — Разное | Партизан  
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«Беларусь с Лукашенко на Западе абсолютно не нужна. Здесь должна быть другая власть, чтобы с распростертыми объятиями меня встречали на Западе. Но мы хотим с ними (с ЕС. — Прим. ред.) сотрудничать», — заявил Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия 24».


Фото: пресс-служба президента Беларуси

Журналист телеканала «Россия 24» Сергей Брилев, который брал интервью у президента Беларуси, отметил в сюжете, что «Лукашенко первым заговорил о Brexit, но первым же обозначил, что, «желая добра союзу Европейскому, понимаю, для Беларуси перспектива — в Евразийском».

После этого на телеканале показали фрагмент интервью с Александром Лукашенко.

— Поэтому, если глубоко осмысливать эту тему, и знаете, без пропаганды и политики, без намеков, что там Лукашенко повернулся на Запад, помните, что я понимаю, что Беларусь с Лукашенко на Западе абсолютно не нужна, — отметил Александр Лукашенко. — Здесь должна быть другая власть, чтобы с распростертыми объятиями меня встречали на Западе. Но мы хотим с ними сотрудничать, мы хотим с ними сотрудничать (повторил дважды президент. — Прим. ред.), но это не значит, что мы там от кого-то куда-то отвернулись. Знаете, что касается меня, наверное, ушло то время, когда я мог куда-то отворачиваться.

Напомним, Александр Лукашенко также рассказал в интервью российскому телеканалу про будущее ЕАЭС, санкции в отношении нашей страны и России, про звание «последнего диктатора Европы».


— Чтобы довести его (Евразийский союз. — Прим. ред.) до ума, нам надо мозги свои поправить. Все — в головах. Знаем, куда идти. Опыт уже есть. Все-таки пусть не десятилетия, но скоро Евразийскому союзу — пять лет, — заявил в интервью Александр Лукашенко. — Мы, как слепые котята, тыкались иногда в стенку и поняли, что туда нельзя, сюда нельзя, глаза раскрыли, понимаем, что делать.

В качестве примера Александр Лукашенко привел Европейский союз.

— Примеры есть, разные союзы, в том числе Европейский. Мы понимаем, что надо делать, а что — нет, чтобы к Brexit не прийти и так далее. Все умеем. Но не все делаем, — заявил президент Беларуси.

Полный вариант интервью с Александром Лукашенко на телеканале «Россия 24» планируют показать в эфире перед предстоящим саммитом Евразийского союза, который пройдет в Санкт-Петербурге.

 
 
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