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На связи с лоевчанами представители РОВД

02.12.2018 — Разное | Лоевский край  
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4 декабря с 15.00 до 17.00 по тел.: 4-07-14 состоится прямая телефонная линия с заместителем начальника по идеологической работе и кадровому обеспечению ОВД Лоевского райисполкома подполковником милиции
Сергеем Евгеньевичем
ЩИРЕНКОВЫМ.

5 декабря с 15.00 до 17.00 по тел.: 4-02-63 состоится прямая телефонная линия с временно исполняющим обязанности по должности начальника ОВД Лоевского райисполкома майором милиции
Дмитрием Николаевичем
МАРЧЕНКО.

 
 
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4 декабря с 15.00 до 17.00 по тел.: 4-07-14 состоится прямая телефонная линия с заместителем начальника по идеологической работе и кадровому обеспечению ОВД Лоевского...
 
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