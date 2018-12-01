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На связи с лоевчанами представители РОВД
02.12.2018 — Разное | Лоевский край
4 декабря с 15.00 до 17.00 по тел.: 4-07-14 состоится прямая телефонная линия с заместителем начальника по идеологической работе и кадровому обеспечению ОВД Лоевского райисполкома подполковником милиции
5 декабря с 15.00 до 17.00 по тел.: 4-02-63 состоится прямая телефонная линия с временно исполняющим обязанности по должности начальника ОВД Лоевского райисполкома майором милиции
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4 декабря с 15.00 до 17.00 по тел.: 4-07-14 состоится прямая телефонная линия с заместителем начальника по идеологической работе и кадровому обеспечению ОВД Лоевского...
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