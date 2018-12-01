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МЧС: семь человек погибли на пожарах в Беларуси за прошедшие сутки

02.12.2018 12:28 — Разное | Аргументы и факты  
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МЧС: семь человек погибли на пожарах в Беларуси за прошедшие сутки
Фото из открытых источников

Как стало известно, за минувшие сутки на пожарах в Беларуси погибли семь человек. Смертельные случаи произошли в Пружанском, Молодечненском и Борисовском районах, а также в Орше и Бобруйске.

МЧС: семь человек погибли на пожарах в Беларуси за прошедшие сутки МЧС: за минувшие сутки в Брестской области загорелись пять домов

По информации МЧС, в Пружанском районе Брестской области на пожаре погибли женщина и ее сожитель. В Молодечненском и Борисовском районах Минской области жертвами огня стали двое хозяев домов. Еще один мужчина погиб в частном доме в Орше.

Парадоксальный случай произошел в Бобруйске. Двое неизвестных мужчин пробрались в дом, который неожиданно загорелся. Оба участника инцидента погибли. Сейчас устанавливаются их личности и причина возгорания.

Всего за минувшие сутки произошли 43 чрезвычайные ситуации техногенного характера, уничтожены одно строение и две единицы техники, повреждены 37 строений и одна единица техники. Сотрудниками МЧС были спасены три человека, двое из которых – на пожаре.

 
 
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