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Чайная гора в Городке

02.12.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Наш старинный город расположен на Городокской возвышенности, имеет гористый рельеф и крутые склоны. Один из них, высокий холм за детской школой искусств, в народе называют Чайной горой. Откуда же пошло такое название?

Чайная гора в Городке

  В дореволюционные годы на довольно-таки крутом склоне, теперь названном улицей Интернациональной, на месте дома № 5, располагалось популярное заведение общественного питания. Как вспоминают старожилы, на первом этаже двухэтажного здания находилась кухня, откуда половые (трактирные слуги) — приносили блюда клиентам на второй этаж. Чайная была оформлена в белорусском стиле: в углу был иконостас, на стенах — расшитые полотенца, половые в красивых косоворотках таскали подносы с традиционными блюдами из картофеля: драниками, бабкой, супом.

  Сюда часто заходили погреться торговцы из расположенной рядом базарной площади (сейчас — центральная). В учреждении, что не отличалось от хорошей таверны, подавали чай и бублики, а спиртные напитки были запрещены, поскольку чайная была построена на средства Комитета попечительства о народной трезвости.

  Чайная гора издавна была также любимым местом встреч городокских мальчишек. Зимой с крутого склона, ведущего к реке Горожанки, детвора каталась на санках и лыжах.

  В годы Великой Отечественной войны дома на ул. Интернациональной оккупанты огородили колючей проволокой, устроив здесь еврейское гетто. Жизни его узников оборвались расстрелом в Воробьевых горах …

  Сегодня на Чайной горе находится обычная городская улица с одноэтажными частными домами. Остатки чайной давно снесли, в построенном на их месте доме живет обычная городокская семья. Но проходя по старинной улочке, иногда чувствуем (возможно, кажется?), что откуда-то из старины доносится запах свежазаваренного чая из самовара и аромат выпечки.

Евгения САБИЦКАЯ.

 
 
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Наш старинный город расположен на Городокской возвышенности, имеет гористый рельеф и крутые склоны. Один из них, высокий холм за детской школой искусств, в...
 
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