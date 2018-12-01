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В Лунинце в 30 метрах от отделения ГАИ столкнулись две легковушки

02.12.2018 10:31 — Разное | Аргументы и факты  
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В Лунинце в 30 метрах от отделения ГАИ столкнулись две легковушки
Медиа-Полесье

Как стало известно, авария произошла в Лунинце 1 декабря. Легковой автомобиль «Опель-Зафира» под управлением 27-летнего минчанина двигался по улице Гагарина.

В Лунинце в 30 метрах от отделения ГАИ столкнулись две легковушки Два человека погибли в дорожно-транспортном происшествии в Минском районе

На одном из перекрестков молодой человек не уступил дорогу встречному автомобилю «Опель-Вектра» под управлением 27-летнего жителя Лунинца, передает «Медиа-Полесье». Избежать столкновения транспортных средств не удалось.

В результате дорожно-транспортного происшествия никто из людей не пострадал. Повреждения получили оба автомобиля. Примечательно, что авария случилась неподалеку от местного отделения ГАИ и райотдела Следственного комитета.

 
 
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Дорожно-транспортное происшествие произошло днем 1 декабря.
 
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