В Лунинце в 30 метрах от отделения ГАИ столкнулись две легковушки

Как стало известно, авария произошла в Лунинце 1 декабря. Легковой автомобиль «Опель-Зафира» под управлением 27-летнего минчанина двигался по улице Гагарина.

На одном из перекрестков молодой человек не уступил дорогу встречному автомобилю «Опель-Вектра» под управлением 27-летнего жителя Лунинца, передает «Медиа-Полесье». Избежать столкновения транспортных средств не удалось.

В результате дорожно-транспортного происшествия никто из людей не пострадал. Повреждения получили оба автомобиля. Примечательно, что авария случилась неподалеку от местного отделения ГАИ и райотдела Следственного комитета.