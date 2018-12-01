"Привлекают зарплата и перспектива удачного замужества". Почему белорусы стремятся в ИТ-сферу

«В сфере айти у нас мало что изменилось. По-прежнему не хватает хороших специалистов, но зато стало в избытке желающих „войти в айти“, правда не все из них готовы много работать и учиться. В основном людей привлекает уровень оплаты, престижность индустрии, интересная работа или перспектива удачного замужества», — рассказывает эйчар Амина Идигова. FINANCE.TUT.BY поговорил с экспертами, что сейчас происходит на рынке труда в ИТ-сфере.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

Переизбытка специалистов в ИТ-сфере сейчас нет, сохраняется большое количество людей, желающих работать в этой сфере, отмечают эксперты. Разбежка в зарплатах — от 400 до 5000 тысяч долларов.

Эйчар Амина Идигова говорит, что касается наиболее востребованных специальностей, то здесь все зависит от бизнес-модели. Для сервисной компании характерно порядка 80% фокуса на разработку и инжиниринг и около 20% на обеспечение инфраструктуры. Для продуктовой компании инженерная составляющая обычно порядка 40%, остальное это инфраструктура и продвижение продукта, поясняет Амина Идигова.

Директор кадрового агентства KIAT Игорь Кочетов считает, среди последних тенденций в айти-сфере можно выделить плавный разворот от аутсорсинга к продуктовой модели. Это увеличило спрос по различным бэк-офисным позициям — например, специалистам отдела продаж и маркетологам. При этом сфера разработки все еще занимает большую часть вакансий в сфере IT.



Фото из архива Амины Идиговой

— В IT Sales and Marketing спрятано много направлений. Помимо продаж и продвижения есть еще SEO и ASO — поисковая оптимизация для web и платформ, поддержка пользователей и комьюнити менеджмент, UA — привлечение пользователей) и закупка трафика, маркетинг аналитика и многое другое. В управлении персоналом тоже много направлений — найм, оценка персонала, управление производительностью, управление вовлеченностью, карьерное планирование, ротация, обучение, компенсация и бенефиты, трудовое законодательство и так далее.

Игорь Кочетов также считает, что переизбытка работников в сфере нет. Так как произошел переход на мобильные платформы, есть нехватка в области IOS и Android-разработчиков. Спрос на «классические языки и технологии» сохраняются, в топе остается Java, Java Script, PHP, Ruby, Pyton, Node.js.

— Относительный дефицит работников остается, но у меня сложилось ощущение, что раньше статистика запросов на айти-позиции была повыше. Конечно, это не значит, что нехватка исчезла. В рекрутинг пришли новые компании, появились новые платформы, компании стали более профессионально искать людей.

Компании также продолжают активно участвовать в передподготовке специалистов, открывают собственные учебные центры и академии.

— Тем не менее, такие компании остаются инкубаторами по подготовке джуниоров. Если они соглашаются трудиться за низкую зарплату и впоследствии активно обучаться, то потом постепенно распределяются по каким-то компаниям. Не секрет, что был определенный хайп, когда говорили «поучись четыре месяца и завтра найдешь работу». Понятно, что это не так. Сейчас ажиотаж немного спал, — объясняет Игорь Кочетов.

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