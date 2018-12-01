ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Привлекают зарплата и перспектива удачного замужества". Почему белорусы стремятся в ИТ-сферу

02.12.2018 12:45 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

«В сфере айти у нас мало что изменилось. По-прежнему не хватает хороших специалистов, но зато стало в избытке желающих „войти в айти“, правда не все из них готовы много работать и учиться. В основном людей привлекает уровень оплаты, престижность индустрии, интересная работа или перспектива удачного замужества», — рассказывает эйчар Амина Идигова. FINANCE.TUT.BY поговорил с экспертами, что сейчас происходит на рынке труда в ИТ-сфере.


Фото носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

Переизбытка специалистов в ИТ-сфере сейчас нет, сохраняется большое количество людей, желающих работать в этой сфере, отмечают эксперты. Разбежка в зарплатах — от 400 до 5000 тысяч долларов.

Эйчар Амина Идигова говорит, что касается наиболее востребованных специальностей, то здесь все зависит от бизнес-модели. Для сервисной компании характерно порядка 80% фокуса на разработку и инжиниринг и около 20% на обеспечение инфраструктуры. Для продуктовой компании инженерная составляющая обычно порядка 40%, остальное это инфраструктура и продвижение продукта, поясняет Амина Идигова.

Директор кадрового агентства KIAT Игорь Кочетов считает, среди последних тенденций в айти-сфере можно выделить плавный разворот от аутсорсинга к продуктовой модели. Это увеличило спрос по различным бэк-офисным позициям — например, специалистам отдела продаж и маркетологам. При этом сфера разработки все еще занимает большую часть вакансий в сфере IT.


Фото из архива Амины Идиговой

— В IT Sales and Marketing спрятано много направлений. Помимо продаж и продвижения есть еще SEO и ASO — поисковая оптимизация для web и платформ, поддержка пользователей и комьюнити менеджмент, UA — привлечение пользователей) и закупка трафика, маркетинг аналитика и многое другое. В управлении персоналом тоже много направлений — найм, оценка персонала, управление производительностью, управление вовлеченностью, карьерное планирование, ротация, обучение, компенсация и бенефиты, трудовое законодательство и так далее.

Игорь Кочетов также считает, что переизбытка работников в сфере нет. Так как произошел переход на мобильные платформы, есть нехватка в области IOS и Android-разработчиков. Спрос на «классические языки и технологии» сохраняются, в топе остается Java, Java Script, PHP, Ruby, Pyton, Node.js.

— Относительный дефицит работников остается, но у меня сложилось ощущение, что раньше статистика запросов на айти-позиции была повыше. Конечно, это не значит, что нехватка исчезла. В рекрутинг пришли новые компании, появились новые платформы, компании стали более профессионально искать людей.

Компании также продолжают активно участвовать в передподготовке специалистов, открывают собственные учебные центры и академии.

— Тем не менее, такие компании остаются инкубаторами по подготовке джуниоров. Если они соглашаются трудиться за низкую зарплату и впоследствии активно обучаться, то потом постепенно распределяются по каким-то компаниям. Не секрет, что был определенный хайп, когда говорили «поучись четыре месяца и завтра найдешь работу». Понятно, что это не так. Сейчас ажиотаж немного спал, — объясняет Игорь Кочетов.

Читайте также
Кого из тунеядцев и на сколько могут освобождать от полной оплаты ЖКУ и что для этого надо сделать
В 6 районах Беларуси жители не могут купить на свои зарплаты минимальный набор товаров и услуг
 
 
Ссылка на источник 83
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
FINANCE.TUT.BY поговорил с экспертами о том, что сейчас происходит на рынке труда в ИТ-сфере.
 
Новости дня
Новости разные
 
На связи с лоевчанами представители РОВД
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
02.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика