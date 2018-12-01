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Началась продажа билетов на Евроигры в Минске

02.12.2018 12:02 — Разное | Интерфакс  
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Продажа билетов на II Европейские игры началась с 1 декабря, сообщили в оргкомитете игр.

Билеты  жители любой страны смогут оформить самостоятельно через сайт www.minsk2019.ticketpro.by. В Беларуси квитки можно также приобрести в кассах сети официального билетного оператора – компании "Тикетпро", а в Европе – через официальных реселлеров.

В Российской Федерации билеты поступят в продажу 15 декабря 2018 г. на сайте официального билетного агента www.ponominalu.ru

Как сообщалось ранее, стоимость билета будет варьироваться от Br5 или 2 евро (для иностранных граждан) до Br50 или соответственно 20 евро. Разработаны билеты нескольких категорий: "Standard", VIP, на церемонию открытия и церемонию закрытия.

Стоимость билетов на Церемонию открытия варьируется от Br150 до Br300 в зависимости от категории места. Цены квитков на церемонию закрытия несколько ниже, их стоимость от Br70 до Br150.

Общее количество посадочных мест на трибунах во время II Европейских игр составит 375 тыс. с возможностью увеличения их до 535 тыс. в зависимости от спроса и популярности вида спорта. Общее количество спортивных сессий, на которые будут осуществляться продажа билетов – 111.

 II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года на 12 спортивных объектах. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта. Состязания в 9 видах станут квалификационными к XXXII Олимпийским играм 2020 года в Токио. Соревнования по бадминтону, боксу, гребле на байдарках и каноэ и дзюдо пройдут в ранге чемпионатов Европы.

 
Теги: Минск
 
 
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Продажа билетов на II Европейские игры началась с 1 декабря, сообщили в оргкомитете игр. Билеты  жители любой страны смогут оформить самостоятельно через сайт...
 
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