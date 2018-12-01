ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лидеры стран G20 указали на необходимость реформировать ВТО

02.12.2018 11:30 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Лидеры стран-членов G20 в заявлении по итогам саммита в Аргентине указали на необходимость устранить слабые места в функционировании ВТО.

"Международная торговля и международные инвестиции - важные двигатели экономического роста. Мы признаем, что многосторонняя система торговли многое сделала для такого роста. В настоящее время действующая система справляется не со всеми задачами, и ее можно улучшить", - говорится в документе.

"Поэтому мы поддерживаем проведение необходимых реформ ВТО, так как это сделает ее работу более эффективной. Мы проанализируем достигнутый прогресс на следующем саммите", - отмечается в нем.

Тема реформирования ВТО и принципов международной торговли считалась одной из наиболее острых на саммите, так как позиции участников G20 по этим вопросам зачастую разнятся.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лидеры стран-членов G20 в заявлении по итогам саммита в Аргентине указали на необходимость устранить слабые места в функционировании ВТО. "Международная торговля и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Два человека погибли в ДТП в Минском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
02.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика