В Гомельской области повышается стоимость проезда в городском транспорте

Фиксированный тариф на городские перевозки пассажиров и ручной клади автобусами на обычных и скоростных маршрутах в регулярном сообщении, троллейбусами увеличивается с Br0,50 до Br0,55 за одну поездку. Предельный максимальный тариф на экспрессных маршрутах в регулярном сообщении составит Br0,65 за одну поездку (до настоящего времени - Br0,60).

При продаже водителями билетов на одну поездку тариф на городские перевозки пассажиров троллейбусами и автобусами на обычных и скоростных маршрутах в регулярном сообщении увеличивается на Br0,05.

Стоимость проездных билетов многоразового пользования также возрастает.