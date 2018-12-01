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В Гомельской области повышается стоимость проезда в городском транспорте

02.12.2018 08:56 — Разное | Аргументы и факты  
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В Гомельской области повышается стоимость проезда в городском транспорте
Фото из открытых источников

Фиксированный тариф на городские перевозки пассажиров и ручной клади автобусами на обычных и скоростных маршрутах в регулярном сообщении, троллейбусами увеличивается с Br0,50 до Br0,55 за одну поездку. Предельный максимальный тариф на экспрессных маршрутах в регулярном сообщении составит Br0,65 за одну поездку (до настоящего времени - Br0,60).

В Гомельской области повышается стоимость проезда в городском транспорте В Беларуси начали повышать стоимость проезда в общественном транспорте

При продаже водителями билетов на одну поездку тариф на городские перевозки пассажиров троллейбусами и автобусами на обычных и скоростных маршрутах в регулярном сообщении увеличивается на Br0,05.

Стоимость проездных билетов многоразового пользования также возрастает.

Источник: БЕЛТА.

 
 
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Стоимость проезда и перевозки ручной клади в городском общественном транспорте повышается в Гомельской области. Соответствующее решение №972 облисполкома...
 
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