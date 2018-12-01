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В ряду Toyota появится двойник «каблучков» Citroen Berlingo и Peugeot Partner

02.12.2018 13:05 — Разное | Tut.by  
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Французский концерн PSA и Toyota договорились об углублении сотрудничества в европейском сегменте легких коммерческих автомобилей. В то же время стороны, похоже, прекратят совместный выпуск малолитражек в Чехии.


Сотрудничество входящих в состав PSA компаний Peugeot и Citroen с Toyota началось в начале 2000-х годов на поприще легковушек. В 2005 году в чешском Колине заработало совместное предприятие TPCA (Toyota Peugeot Citroen Automobile) по выпуску компактных моделей A-класса, с конвейера которого в прошлом году сошло 199 000 единиц Toyota Aygo, Citroen C1 и Peugeot 108. В 2013 году завод группы PSA в Хордене освоил выпуск минивэна Toyota Proace, который от соплатформенных моделей французских брендов отличался эмблемами и решеткой радиатора. Теперь было принято решение о том, что Toyota возьмет на себя часть расходов по инвестициям в конструирование и производство будущих легких коммерческих моделей.


Кроме того, достигнутая договоренность предусматривает поставки с 2019 года группой PSA «компактного минивэна C-сегмента под брендом Toyota для продаж в Европе» — выпуск модели, которая разделит платформу с новыми Citroen Berlingo и Peugeot Partner/Rifter, будет освоен на испанском предприятии французского автогиганта в Виго.

Что касается совместного предприятия TPCA, то к 2021 году доли Peugeot и Citroen будут выкуплены Toyota — таким образом, завод в Колине станет дочерним предприятием TME (европейского отделения японского концерна), присоединившись к семи другим заводам Toyota в Европе. Предприятие продолжит выпускать текущее поколение Aygo, 108 и C1 до 2021 года, но затем, как судачат европейские СМИ, новые генерации малолитражек Toyota и PSA переедут на разные платформы. Впрочем, говорить о завершении сотрудничества сторон в области производства малолитражек пока что все же преждевременно.

 
 
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Французский концерн PSA и Toyota договорились об углублении сотрудничества в европейском сегменте легких коммерческих автомобилей.
 
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