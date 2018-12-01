Лукашенко: Я всегда за многополярный мир

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что всегда выступал за многополярный мир. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия 24».

«Меня «долбали» американцы за это, потому что многополярность никому не нужна была. Китайцы – за многополярный мир, россияне за это выступают», – сказал Лукашенко.

Опорой, отметил он, в этом многополярном мире являются США, ЕС, Китай, отчасти Индия, Россия. И если, по его словам, «выдернуть» одну из них, «зашатается» весь мир. «Развалится Евросоюз», – подчеркнул белорусский лидер.

Также Лукашенко считает, что это счастье, что был создан Евразийский экономический союз ( ЕАЭС ). По его мнению, это шанс для национальных экономик.

«Давайте осуществим здесь прорыв и покажем тем, кто мечтает о санкциях и накладывает их на Россию и, считайте, на нас. И не надо рыдать и плакаться, что мы под санкциями. Невозможно такую огромную территорию с населением под 200 миллионов и таким сопряжением экономик, предприятий опустить под какие-то санкции», – убежден белорусский президент.