Белорусы отказались от гонок преследования в заключительный день этапа Кубка IBU в Идре

Белорусские биатлонисты пропускают гонки преследования на первом этапе Кубка IBU в шведском Идре.



Виктор Кривко. Фото: Белорусская федерация биатлона

Накануне Виктор Кривко и Дмитрий Лазовский в спринте показали свои лучшие в карьере результаты на этапах Кубка IBU. Кривко в стартовом протоколе пасьюта значился под 9-м номером, Лазовский — под 21-м.

Инна Костюченко в старт-лист гонки преследования (начало в 14.30) внесена под 8-м номером, Ирина Кручинкина — под 28-м.

Однако, как отмечает «Прессбол» , и мужчины, и женщины улетели на стартующий сегодня этап Кубка мира в Поклюку через Амстердам.

Из Идре белорусская команда увозит серебро спринта , завоеванное в стартовый день новобранкой национальной команды Ириной Кручинкиной, которая недавно перешла под белорусский флаг из России.