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Белорусы отказались от гонок преследования в заключительный день этапа Кубка IBU в Идре
Белорусские биатлонисты пропускают гонки преследования на первом этапе Кубка IBU в шведском Идре.
Накануне Виктор Кривко и Дмитрий Лазовский в спринте
Инна Костюченко в старт-лист гонки преследования (начало в 14.30) внесена под 8-м номером, Ирина Кручинкина — под 28-м.
Однако, как отмечает
Из Идре белорусская команда
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Белорусские биатлонисты пропускают гонки преследования на первом этапе Кубка IBU в шведском Идре.
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