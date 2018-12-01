Белорусские футболисты узнают соперников в квалификации на Евро-2020. Онлайн

В 14.00 в ирландском Дублине пройдет жеребьевка отборочного турнира к чемпионату Европы по футболу-2018.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

55 сборных будут разделены на 10 групп: пять — по шесть команд и пять — по пять.

По две лучшие команды из каждой группы отберутся на чемпионат Европы. Еще четыре путевки будут разыграны в плей-офф Лиги наций.

Швейцария, Португалия, Нидерланды и Англия, вышедшие в плей-офф первого дивизиона Лиги наций, будут посеяны в конце жеребьевки первой корзины, так как должны попасть в группы из пяти команд.

Корзина 1: Швейцария, Португалия, Нидерланды, Англия, Бельгия, Франция, Испания, Италия, Хорватия, Польша.

Корзина 2: Германия, Исландия, Босния и Герцеговина, Украина, Дания, Швеция, Россия, Австрия, Уэльс, Чехия.

Корзина 3: Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия, Шотландия, Норвегия, Сербия, Финляндия, Болгария, Израиль.

Корзина 4: Венгрия, Румыния, Греция, Албания, Черногория, Кипр, Эстония, Словения, Литва, Грузия.

Корзина 5: Македония, Косово, Беларусь, Люксембург, Армения, Азербайджан, Казахстан, Молдова, Гибралтар, Фарерские острова.

Корзина 6: Латвия, Лихтенштейн, Андорра, Мальта, Сан-Марино.

Все матчи квалификации пройдут с марта по ноябрь по 2019 года.

Накануне шуточную жеребьевку провел защитник сборной Беларуси и минского «Динамо» Игорь Шитов.

SPORT.TUT.BY проведет онлайн жеребьевки.