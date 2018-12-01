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Египетской актрисе грозит 5 лет тюрьмы за прозрачное платье

02.12.2018 13:41 — Разное | Партизан  
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Рания Юсеф, египетская актриса и фотомодель, появилась на закрытии Каирского кинофестиваля в откровенном полупрозрачном платье и теперь предстанет перед судом за аморальное поведение.



Как передает Oxu.Az, об этом сообщает газета Al Yaum.

По информации журналистов, группа юристов подала против девушки иск за нарушение норм морали. Более того, уже известна дата первого слушания — 12 января 2019 года. Согласно египетским законам, актрисе грозит до пяти лет тюрьмы.


 
 
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Рания Юсеф, египетская актриса и фотомодель, появилась на закрытии Каирского кинофестиваля в откровенном полупрозрачном платье и теперь предстанет перед судом за...
 
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