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Египетской актрисе грозит 5 лет тюрьмы за прозрачное платье
Рания Юсеф, египетская актриса и фотомодель, появилась на закрытии Каирского кинофестиваля в откровенном полупрозрачном платье и теперь предстанет перед судом за аморальное поведение.
Как передает
По информации журналистов, группа юристов подала против девушки иск за нарушение норм морали. Более того, уже известна дата первого слушания — 12 января 2019 года. Согласно египетским законам, актрисе грозит до пяти лет тюрьмы.
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Рания Юсеф, египетская актриса и фотомодель, появилась на закрытии Каирского кинофестиваля в откровенном полупрозрачном платье и теперь предстанет перед судом за...
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