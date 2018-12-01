Мокрый снег и дождь: в ближайшие сутки в Беларуси потеплеет

Первые дни декабря порадовали нас настоящей зимней погодкой: лёгкий мороз, снег и солнце. Но уже в понедельник погода изменится. 3 декабря в Беларуси прогнозируются осадки в виде снега и мокрого снега с дождем, местами ожидается туман и гололед.



