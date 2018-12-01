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Мокрый снег и дождь: в ближайшие сутки в Беларуси потеплеет
Ночью 3 декабря - мороз, днем - около нуля.
Первые дни декабря порадовали нас настоящей зимней погодкой: лёгкий мороз, снег и солнце. Но уже в понедельник погода изменится. 3 декабря в Беларуси прогнозируются осадки в виде снега и мокрого снега с дождем, местами ожидается туман и гололед.
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Ночью 3 декабря - мороз, днем - около нуля.
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