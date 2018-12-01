ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мокрый снег и дождь: в ближайшие сутки в Беларуси потеплеет

02.12.2018 13:36 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Ночью 3 декабря - мороз, днем - около нуля.

Первые дни декабря порадовали нас настоящей зимней погодкой: лёгкий мороз, снег и солнце. Но уже в понедельник погода изменится. 3 декабря в Беларуси прогнозируются осадки в виде снега и мокрого снега с дождем, местами ожидается туман и гололед.

Как сообщает belta.by, прогнозируется облачная погода. Ночью по западу, а днем на большей части страны временами будет идти снег, а также мокрый снег, переходящий в дождь. Ночью температура воздуха составит 2-8 градусов мороза. В середине дня прогнозируется от нуля до минус пяти градусов. Чуть теплее будет на западе Беларуси, где температура составит + 1-4 градуса.

 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ночью 3 декабря - мороз, днем - около нуля.
 
Новости дня
Новости разные
 
Мокрый снег с дождем прогнозируется 3 декабря в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
02.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика