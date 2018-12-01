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Пашинян не исключает возвращение Армении к президентской форме правления

02.12.2018 13:28 — Разное | Партизан  
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Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян не исключает, что страна может перейти к президентской форме правления.



Такое заявление он сделал в воскресенье в городе Сисиане на предвыборном митинге блога "Мой шаг", сообщает ТАСС.

Пашинян сказал, что если власти убедятся в необходимости замены парламентской формы правления на президентскую, то это будет сделано с согласия народа.

Он также добавил, что некоторые пункты в конституции следует заменить. Например, в основном законе Армении прописано, что министром или депутатом может стать человек, который на протяжении последних четырех лет являлся гражданином страны и постоянно проживал на ее территории. По мнению Пашинян, это оправдано в случае с парламентариями, но не с министрами, так как не дает возможности привлекать потенциал диаспоры.

В 2015 году в Армении состоялась конституционная реформа и президентская форма правления сменилась на парламентскую.

 
 
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Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян не исключает, что страна может перейти к президентской форме правления.
 
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