Пашинян не исключает возвращение Армении к президентской форме правления









ТАСС . Такое заявление он сделал в воскресенье в городе Сисиане на предвыборном митинге блога "Мой шаг", сообщает





Пашинян сказал, что если власти убедятся в необходимости замены парламентской формы правления на президентскую, то это будет сделано с согласия народа.





Он также добавил, что некоторые пункты в конституции следует заменить. Например, в основном законе Армении прописано, что министром или депутатом может стать человек, который на протяжении последних четырех лет являлся гражданином страны и постоянно проживал на ее территории. По мнению Пашинян, это оправдано в случае с парламентариями, но не с министрами, так как не дает возможности привлекать потенциал диаспоры.





В 2015 году в Армении состоялась конституционная реформа и президентская форма правления сменилась на парламентскую.