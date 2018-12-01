Итальянский футбольный клуб продан за 10 евро

Oxu.Az , об этом сообщают итальянские СМИ. Как передает, об этом сообщают итальянские СМИ.





Отметим, что при нем команда дважды становилась победителем итальянской серии В в сезонах 2003/04 и 2013/14, а также дошла до финала кубка Италии в сезоне 2010/11.





На сегодняшний день «Палермо» выступает в серии В итальянского чемпионата и является лидером турнирной таблицы с 26 очками.



