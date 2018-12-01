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Итальянский футбольный клуб продан за 10 евро

02.12.2018 13:27 — Разное | Партизан  
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Владелец футбольного клуба «Палермо» Маурицио Дзампарини продал 100% принадлежавших ему акций команды лондонской компании за символическую цену в 10 евро. Название компании, приобревшей клуб, не называется.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщают итальянские СМИ.

Отметим, что при нем команда дважды становилась победителем итальянской серии В в сезонах 2003/04 и 2013/14, а также дошла до финала кубка Италии в сезоне 2010/11.

На сегодняшний день «Палермо» выступает в серии В итальянского чемпионата и является лидером турнирной таблицы с 26 очками.


 
 
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Владелец футбольного клуба «Палермо» Маурицио Дзампарини продал 100% принадлежавших ему акций команды лондонской компании за символическую цену в 10 евро. Название...
 
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