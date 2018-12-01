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Рынок криптовалют потерял $700 млрд за год

02.12.2018 13:05 — Разное | Партизан  
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Капитализация криптовалютного рынка за последний год упала в шесть раз — с $826 млрд до $135 млрд.

Тренд на снижение котировок сохраняется весь 2018-й год, а конец последнего месяца осени стал шокирующим для всех трейдеров.

Самая популярная в мире криптовалюта — bitcoin — дешевеет 2 декабря до $4200, однако на минимуме биткоин торговался 27 ноября — $3709. 

С начала года стоимость биткоина снизилась на 70%."Его покупка с расчетом на быструю и высокую прибыль оказалась одной из худших инвестиционных идей", — цитирует эксперта Международного финансового центра Ольгу Прохорову РИА Новости.

При этом аналитики склонны считать, что основная причина падения рынка связана с перенасыщением финансами непрофессиональных инвесторов, пустившихся распродавать криптовалюту после завершения бума популярности. В свою очередь понижение цен привело к панике среди держателей биткоина. 

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Капитализация криптовалютного рынка за последний год упала в шесть раз — с $826 млрд до $135 млрд.
 
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