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Рынок криптовалют потерял $700 млрд за год
Капитализация криптовалютного рынка за последний год упала в шесть раз — с $826 млрд до $135 млрд.
Тренд на снижение котировок сохраняется весь 2018-й год, а конец последнего месяца осени стал шокирующим для всех трейдеров.
Самая популярная в мире криптовалюта — bitcoin — дешевеет 2 декабря до $4200, однако на минимуме биткоин торговался 27 ноября — $3709.
С начала года стоимость биткоина снизилась на 70%."Его покупка с расчетом на быструю и высокую прибыль оказалась одной из худших инвестиционных идей", — цитирует эксперта Международного финансового центра Ольгу Прохорову
При этом аналитики склонны считать, что основная причина падения рынка связана с перенасыщением финансами непрофессиональных инвесторов, пустившихся распродавать криптовалюту после завершения бума популярности. В свою очередь понижение цен привело к панике среди держателей биткоина.
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Капитализация криптовалютного рынка за последний год упала в шесть раз — с $826 млрд до $135 млрд.
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