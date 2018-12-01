В Беларуси могут ввести регулирование цен на мясо









Министр пояснил, что это касается предприятий любых форм собственности. Помимо этого, обсуждались меры, которые могут принять областные исполкомы, Минсельхозпрод, торговые предприятия. Соответствующие мероприятия должны быть направлены на предотвращение роста цен в отношении уровня 15 ноября текущего года. При невыполнении договоренностей МАРТ вынесет постановление о введении ценового регулирования.

В министерстве отмечают, что производители и переработчики повысили цены на мясо. В сентябре уровень торговых надбавок достиг 15% по мясу и мясопродуктам, 12% по свинине и 17% по говядине. Мясо подорожало в среднем на 8,7%. Владимир Колтович подчеркнул, что до введения ценового регулирования следует выяснить причины. Продолжается разбирательство по поводу подорожания мяса курицы. Эту работу планируется завершить к концу года.