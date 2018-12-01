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Уайлдер сохранил титул чемпиона мира
Поединок между американским боксером, чемпионом мира в тяжелом весе по версии WBC Деонтеем Уайлдером и экс-чемпионом мира британо-ирландцем Тайсоном Фьюри завершился ничьей в Лос-Анджелесе (Калифорния, США).
Об этом сообщает в воскресенье, 2 декабря,
Счет судейских записок: 115:111 в пользу Уайлдера, 114:110 в пользу Фьюри, 113:113. В результате американец сохранил чемпионский титул.
Отмечается, что британец дважды побывал в нокдауне в 9-м и 12-м раундах.
Уайлдер впервые провел ничейный поединок при 40 одержанных победах. Фьюри также ни разу не терпел поражение за 27 боев.
Для Уайлдера поединок стал вторым в 2018 году, до этого он встречался с кубинцем Луисом Ортисом. Фьюри же вышел на ринг в третий раз за год: сначала он победил албанского боксера Сефера Сефери, а затем одолел итальянского спортсмена Франческо Пьянету.
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Поединок между американским боксером, чемпионом мира в тяжелом весе по версии WBC Деонтеем Уайлдером и экс-чемпионом мира британо-ирландцем Тайсоном Фьюри...
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