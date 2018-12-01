Уайлдер сохранил титул чемпиона мира









«Чемпионат.com» . Об этом сообщает в воскресенье, 2 декабря,





Счет судейских записок: 115:111 в пользу Уайлдера, 114:110 в пользу Фьюри, 113:113. В результате американец сохранил чемпионский титул.





Отмечается, что британец дважды побывал в нокдауне в 9-м и 12-м раундах.





Уайлдер впервые провел ничейный поединок при 40 одержанных победах. Фьюри также ни разу не терпел поражение за 27 боев.





Для Уайлдера поединок стал вторым в 2018 году, до этого он встречался с кубинцем Луисом Ортисом. Фьюри же вышел на ринг в третий раз за год: сначала он победил албанского боксера Сефера Сефери, а затем одолел итальянского спортсмена Франческо Пьянету.