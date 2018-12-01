Буша-старшего похоронят рядом с женой

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«Президент Буш будет похоронен на участке его семьи, рядом с библиотекой имени Буша, рядом со своей женой Барбарой, скончавшейся семь месяцев назад, и дочерью Робин, которая умерла в 1953 году в возрасте трех лет», — сообщается в заявлении на сайте университета.





Студенты, преподаватели и сотрудники смогут наблюдать за траурной церемонией, но церемония захоронения будет закрытой для публики. Все кампусы университета будут закрыты в день похорон.





В начале следующей недели прощание с экс-президентом пройдет в Вашингтоне. Тело Буша перевезут в столицу «бортом номер один».





Согласно распоряжению Дональлда Трампа, пятого декабря все исполнительные отделы и агентства федерального правительства должны быть закрыты.