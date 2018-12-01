Военные заступили на оборону БелАЭС

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1 декабря на БелАЭС состоялось торжественное заступление военнослужащих 1146-го гвардейского зенитного ракетного полка Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны на боевое дежурство по противовоздушной обороне.На церемонии заступления присутствовали личный состав полка, приглашенные гости и жители Островецкого района.По словам командующего Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны ВС, перед новым учебным годом были выполнены все подготовительные мероприятия. К зимней эксплуатации подготовили как вооружение, так и военную и спецтехнику.Что касается 1146-го гвардейского зенитного ракетного полка, то на протяжении года он провел все необходимые подготовительные и учебные мероприятия на российском полигоне Ашулук.рассказал Голуб.Также солдаты и офицеры сдавали экзамен на готовность к выполнению задач боевого дежурства. Теперь перед заступившими на дежурство военнослужащими поставлены задачи прикрывать участок воздушного пространства на северо-западном направлении.