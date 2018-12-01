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Негодяи или дальтоники? Как гаишники "разводят" за проезд на красный свет

02.12.2018 13:45 — Разное | UDF  
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Иллюстрация: autorambler.ru
Двигаться на запрещающий сигнал нельзя – на то он и запрещающий. Другое дело, что некоторые вполне добропорядочные автомобилисты иногда узнают, что они, ехавшие по "зеленой" улице, стали злостными нарушителями. Неужто они – негодяи или дальтоники?

Раз уж зашла дискуссия о светофорах, то нелишним будет напомнить о соответствующих пунктах Правил дорожного движения. Движение разрешается на мигающий зеленый светофор, а на желтый – запрещается. Но, поскольку проскакивать на красный у нас стало национальной забавой, то законодатели предусмотрели пункт 6.14 ПДД: водителям, которые при включении желтого сигнала или поднятии регулировщиком руки вверх не могут остановиться, не прибегая к экстренному торможению в местах, разрешается дальнейшее движение. Пешеходы, которые при подаче сигнала находились на проезжей части, должны освободить ее, а если это невозможно – остановиться на линии, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений.

Проезд перекрестков – маневр привычный и… очень опасный. Подтверждением тому служат сотни записей с камер наружного наблюдения и видеорегистраторов, запечатлевших аварии. Об этом говорит и статистика, согласно которой несоблюдение очередности проезда перекрестка – первая причина ДТП в России. Но реальность такова, что наказать могут отнюдь не наглеца, пролетающего пересечение дорог на красный свет, который горит секунд этак пять, а ни в чем неповинного водителя.

Схема, как говорится, простая и рабочая. Вас, повернувшего под зеленую секцию-стрелку, останавливает инспектор и ошарашивает новостью о грубом нарушении Правил дорожного движения. Даже колючему млекопитающему системы "еж" очевидно, что доказать свою правоту стражу правопорядка при подобном раскладе невозможно. Хотя, если у вас установлен видеорегистратор, то, считайте, вам повезло – вероятнее всего, к вам мгновенно утратят интерес.

Наказание за подобное нарушение регламентируется статьей 12.12 КоАП. Первая ее часть гласит, что проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика влечет наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей. Это, если вы согрешили впервые. Повторная провинность, согласно третьей части той же статьи, обойдется куда дороже во всех смыслах – штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев. Даже, если допустить, что вы проехали, когда секция, разрешающая движение направо, не горела, то все равно окажетесь нарушителем, так как проедете в отсутствие разрешающего сигнала.

Возникает резонный вопрос, можно ли лишиться прав, если первый проезд на красный сигнал светофора зафиксировала камера видеонаблюдения, а второй – гаишник? "За повторное нарушение будет лишение. Не важно, что первый раз была фиксация камерой. Что касается стрелки, такое возможно при техническом сбое. Камера, фиксирующая нарушения (проезд на красный), учитывает алгоритм работы светофоров и направление движения автомобиля. Тем не менее, если такое случилось, нужно настаивать на изучении фотоматериалов и запросить схему работы светофора. Это позволит понять, в каком направлении и когда двигался автомобиль. И, соответственно, ехал ли он на запрещающий (основной или на дополнительной стрелке) сигнал светофора", – говорит автоэксперт и юрист Сергей Смирнов.

Какова мораль? Не пренебрегайте видеорегистратором и помните о том, что слов гаишника будет вполне достаточно.

 
Теги: Новости
 
 
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Проезд перекрестков – маневр привычный и… очень опасный.
 
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