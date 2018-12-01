ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В МИД рассказали, почему Россия не вводит ограничения на въезд украинцев

02.12.2018 13:42 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


© AP Photo / Pavlo Pakhomenko
Заявление Владимира Путина об облегчении режима пребывания украинцев в России, а также упрощении процедуры получения гражданства говорит о добрых намерениях России, заявил РИА Новости статс-секретарь, замглавы МИД Григорий Карасин.

"Это уже неоднократно заявлялось президентом. Это просто показывает добрые намерения России по отношению к гражданам соседней, дружественной нам Украины в отличие от того, что делает нынешняя киевская власть", — сказал дипломат.

По его словам, речь идет о том, чтобы облегчить саму процедуру, чтобы люди проще могли получить разрешение на временное проживание, а "потом перейти в гражданство".

Ранее украинский президент Петр Порошенко написал в Twitter, что Украина вводит ограничения на въезд россиян мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

Владимир Путин отметил, что Россия не будет вводить ответных ограничений против граждан Украины, а, напротив, облегчит режим их пребывания в России и получения гражданства.

Россияне в последние дни получают от украинской погранслужбы массовые отказы во въезде на Украину в аэропортах этой страны. Те из них, кто прибывал из Минска самолетами "Белавиа" или других авиакомпаний, были возвращены в Белоруссию. С начала недели в Минск вернулись 144 человека.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Россия не будет вводить ответных ограничений против граждан Украины.
 
Новости дня
Новости разные
 
Египетской актрисе грозит 5 лет тюрьмы за прозрачное платье
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
02.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика