Реплика дня. «Наши люди спокойно «съели» повышение пенсионного уровня, «съедят» и этот декрет»



Участники протестной акции в Минске , 17 февраля 2017 года. Фото Василий Федосенко, Reuters

Участники протестной акции в Минске, 17 февраля 2017 года. Фото Виктор Толочко/Sputnik/РИА «Новости»

В программе «Праскі акцэнт» наэксперт отметил, что декрет № 1, который начинает действовать 1 декабря, не затрагивает большое количество белорусов.По мнению правозащитника, с последней категорией возникает серьезная проблема — этих людей будут направлять в трудовые профилактории.считает, что для того, чтобы люди вышли на протест, должно случиться какое-то событие, которое затронет каждую семью, как это было, когда действовала старая редакция декрета № 3.