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Латынина: "Как мочевой пузырь выделяет мочу, так клептократия выделяет Рогозина"

02.12.2018 13:37 — Разное | UDF  
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Фото: РИА Новости
Публицист Юлия Латынина прокомментировала на Эхе Москвы заявление главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

– Американский аппарат «InSight» передал с Марса селфи. Значит, представьте себе, что вот эта штуковина массой 350 килограммов входит в атмосферу Марса на скорости 20 тысяч километров в час. За 2 минуты снижает эту скорость в 10 раз. Теплозащитные ее панели в этот момент разогреваются до тысячи градусов. Дальше там на высоте 16 километров раскрывается парашют, потом отстреливается. Уже включаются 12 двигателей и сажают эту штучку вертикально на землю.

И вот на фоне этого прекрасного селфи наша Эллочка-Людоедка Дмитрий Рогозин, который соревнуется с Вандербильдихой, публично предложил проверить, были ли американцы на Луне.

Ну, насчет проверок – не знаю. Но, по-моему, проверки лучше проверять не американцев, а сам Роскосмос. У нас, по-моему, там Генпрокуратура возбудила как раз 16 уголовных дел по случаю… Как бы это сказать? У нас обычно говорится «воровство», а я хочу предложить новый термин – стартап. Вот, знаете, вот в Америке стартапы или в Китае стартапы, когда ты чего-то делаешь, открываешь. А наши российские стартапы – их тоже очень много. И все они касаются воровства денег и изощренного способа, как чего вывести из бюджета.

Вот, значит, по поводу 16-ти стартапов, связанных с Роскосмосом, уже Генпрокуратура расследует. Но я думаю, что там много стартапов, там просто их тысячи таких.


И, собственно, вот, к вопросу о Рогозине. Ведь, понимаете, какое дело? Это у американцев, у них же компании сделаны не затем, чтобы летать на Марс, а, на самом деле, для того, чтобы зарабатывать деньги. Но наши компании сделаны для того, чтобы деньги воровать (государственные). И так получается, что в результате, когда ты зарабатываешь деньги, в итоге ты летишь на Марс.

А когда ты деньги воруешь, в итоге ты на Марс не летишь, а имеешь зато вышеуказанные уголовные дела и, конечно, Рогозина с его вечными рассказами: то, значит, МКС у него саботировали намеренно, то, значит, американцы были ли на Луне, надо выяснить.

То есть Рогозин – это, я бы сказала, такое, естественное следствие воровской экономики. А, вот, как мочевой пузырь выделяет мочу, так клептократия, естественно, выделяет Рогозина. Это такие естественные выделения клептократии (его высказывания).

 
 
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Публицист Юлия Латынина прокомментировала на Эхе Москвы заявление главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.
 
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