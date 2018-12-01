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Мокрый снег с дождем прогнозируется 3 декабря в Беларуси
Фото из архива БЕЛТА
Прогнозируется облачная погода. Ночью по западу, а днем на большей части страны временами будет идти снег, а также мокрый снег, переходящий в дождь. Ветер ожидается южный умеренный, днем - порывистый.
Ночью температура воздуха составит 2-8 градусов мороза. В середине дня прогнозируется от нуля до минус пяти градусов. Чуть теплее будет на западе Беларуси, где температура составит 1-4 градуса со знаком плюс.
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Ночью температура воздуха составит 2-8 градусов мороза.
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