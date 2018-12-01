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Клип Арианы Гранде установил новый рекорд на YouTube

02.12.2018 13:30 — Разное | UDF  
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Фото с сайта ntv.ru
Новый клип американской певицы и актрисы Арианы Гранде Тhank you, next побил рекорд видеохостинга YouTube по скорости набора первого миллиона просмотров.

Как сообщили представители видеохостинга YouTube, музыкальный клип Арианы Гранде был опубликован 30 ноября и побил рекорд по скорости набора первого миллиона просмотров, которые он получил всего за 35 минут.

В компании YouTube пошутили, что новый клип «сломал Интернет», или по крайней мере задержал публикацию комментариев, цитирует РИА Новости.


К утру 2 декабря клип набрал более 63 миллионов просмотров на YouTube.

Напомним, в ноябре журнал Billboard назвал Ариану Гранде женщиной года.

 
 
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Новый клип Арианы Гранде Тhank you, next побил рекорд видеохостинга YouTube.
 
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