Клип Арианы Гранде установил новый рекорд на YouTube

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Как сообщили представители видеохостинга YouTube, музыкальный клип Арианы Гранде был опубликован 30 ноября и побил рекорд по скорости набора первого миллиона просмотров, которые он получил всего за 35 минут.В компании YouTube пошутили, что новый клип «сломал Интернет», или по крайней мере задержал публикацию комментариев, цитируетК утру 2 декабря клип набрал более 63 миллионов просмотров на YouTube.Напомним, в ноябре журнал Billboard назвал Ариану Гранде женщиной года.