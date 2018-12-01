Цены на газ в США упали ниже нуля

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В техасском бассейне Permian - крупнейшем районе сланцевой добычи в стране - избыток природного газа достиг таких масштабов, что цены на него упали ниже нуля.Во вторник несколько сделок на хабе Waha с поставкой на следующий день заключались по минус 25 центов за миллион британских тепловых единиц: иными словами, продавцы приплачивали покупателям за то, чтобы у них забрали газ.Отрицательные цены фиксировались два дня подряд, сообщаетсо ссылкой на данные. Это не ошибка и не технический сбой: кому-то действительно заплатили за то, что он купил газ, говорит аналитик RBN EnergyПроблема в том, что в Permian работают в основном нефтяные компании: бассейн дает 3,6 млн баррелей в сутки, или почти половину всей сланцевой добычи в США. Производство нефти порождает гигантские объемы попутного газа, для прокачки которого в регионе не хватает трубопроводов и другой инфраструктуры.Буровые компании вынуждены сжигать его или просто выбрасывать в атмосферу: за 2009-15 гг такая «утечка» составила 462 млрд кубических футов - объем, которого хватило бы, чтобы обеспечить годовое потребление 6,2 семей.Резкое падение цен в Техасе - не разовое явление, предупреждает Фергюссон: проблема останется как минимум на несколько ближайших месяцев.- предупреждает эксперт.