ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Цены на газ в США упали ниже нуля

02.12.2018 13:23 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Иллюстративное фото
Cланцевая революция, сделавшая США крупнейшим в мире добытчиком нефти и газа, перевернула внутренний рынок с ног на голову.

В техасском бассейне Permian - крупнейшем районе сланцевой добычи в стране - избыток природного газа достиг таких масштабов, что цены на него упали ниже нуля.

Во вторник несколько сделок на хабе Waha с поставкой на следующий день заключались по минус 25 центов за миллион британских тепловых единиц: иными словами, продавцы приплачивали покупателям за то, чтобы у них забрали газ.

Отрицательные цены фиксировались два дня подряд, сообщает Oilprice.com со ссылкой на данные Natural Gas Intelligence. Это не ошибка и не технический сбой: кому-то действительно заплатили за то, что он купил газ, говорит аналитик RBN Energy Джейсон Фергюссон.

 Проблема в том, что в Permian работают в основном нефтяные компании: бассейн дает 3,6 млн баррелей в сутки, или почти половину всей сланцевой добычи в США. Производство нефти порождает гигантские объемы попутного газа, для прокачки которого в регионе не хватает трубопроводов и другой инфраструктуры.

Буровые компании вынуждены сжигать его или просто выбрасывать в атмосферу: за 2009-15 гг такая «утечка» составила 462 млрд кубических футов - объем, которого хватило бы, чтобы обеспечить годовое потребление 6,2 семей.

Резкое падение цен в Техасе - не разовое явление, предупреждает Фергюссон: проблема останется как минимум на несколько ближайших месяцев.

"Рынок газа в бассейне Permian перенасыщен, и останется таким до конца 2019 года, когда заработает трубопровод Gulf Coast Express Pipeline», который позволит перенаправить газ в другие районы США и выровнять внутренний рынок", - предупреждает эксперт.

 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Cланцевая революция перевернула внутренний рынок с ног на голову.
 
Новости дня
Новости разные
 
Брестские студенты создали шахматного робота Настю стоимостью €30 тысяч
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
02.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика