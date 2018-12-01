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В Могилевской области создали 160 свободных от курения зон

02.12.2018 13:11 — Разное | Интерфакс  
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В Могилевской области создали 160 свободных от курения зон, сообщила заведующий отделом общественного здоровья Могилевского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Наталья Петерсон.

"К местам, где запрещено курить, также отнесены 618 остановок общественного транспорта. Все они обозначены специальными знаками", - говорится в сообщении на сайте облисполкома.

Н.Петерсон уточнила, что с начала 2018 года в регионе появилось 8 новых зон, свободных от табака: в Горках, Дрибине, Славгороде и Кировском районе. Последний буквально в октябре добавил к списку территории парка Жиличского исторического комплекса-музея и стадиона ГСУСУ "Кировская СДЮШОР".

Кроме того с  инициативой по созданию новых зон в адрес органов исполнительной власти уже обратились Белыничский, Быховский, Кличевский, Костюковичский, Климовичский, Кировский и Славгородский районные центры гигиены и эпидемиологии.

Согласно данным республиканского социологического исследования, в Могилевской области курит 28,8% населения от 16 лет и старше, в целом по стране - 29,6% (данные STEPS 2016). Вместе с тем, в регионе в отношении табакокурения наблюдается положительная тенденция снижения и стабилизации показателей распространенности. Если в 2012 году количество курящего населения в регионе составляло 33,5%, то в 2017-м – 26,4% (по результатам областного анкетирования, проведенного специалистами УЗ "МОЦГЭиОЗ").

"В 2017 году изучено отношение к табакокурению населения, проживающего на административных территориях, вовлеченных в проект "Здоровые города". Наименьшее количество курящих отмечено Горках (19,5%) и Бобруйске (23,5%)", - рассказала Н.Петерсон.

 
 
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В Могилевской области создали 160 свободных от курения зон, сообщила заведующий отделом общественного здоровья Могилевского областного центра гигиены,...
 
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