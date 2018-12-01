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Работники областной организации ОСВОД перешли на усиленный режим дежурства у воды

02.12.2018 — Разное | Вороновская газета  
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 Правила охраны жизни людей на воде запрещают выходить на лед, пока его толщина не достигла семи сантиметров, – напоминают в областной организации ОСВОД. – На водоемах уже начала образовываться ледяная корка, но она очень хрупкая и опасная для прогулок. 

Работники областной организации ОСВОД перешли на усиленный режим дежурства у воды


Об этом спасатели напомнят в том числе смельчакам, которые будут порываться опробовать первый лед, рыбакам. Последние так спешат открыть сезон, что уже восседают над лунками. К счастью, трагических случаев в этом сезоне не зарегистрировано. Но в Новогрудке под лед чуть не ушла пожилая женщина. Ее спас учащийся аграрного колледжа, который с риском для собственной жизни бросился на помощь. 

Работники ОСВОДа напоминают взрослым: крайне важно не допускать к воде детей, не отпускать их играть одних поблизости рек и водоемов. А отчаянным рыбакам спасатели советуют вооружиться средствами самоспасения: спасательным жилетом, веревкой и альпенштоками, которые помогут не пойти под лед до прихода помощи. Рыбачить в безлюдных местах чревато. 

Работники областной организации ОСВОД перешли на усиленный режим дежурства у воды

 
Снежана ВРОНСКАЯ
http://grodnonews.by/
 
 
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– Правила охраны жизни людей на воде запрещают выходить на лед, пока его толщина не достигла семи сантиметров, – напоминают в областной организации ОСВОД. – На...
 
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