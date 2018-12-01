Работники областной организации ОСВОД перешли на усиленный режим дежурства у воды







Об этом спасатели напомнят в том числе смельчакам, которые будут порываться опробовать первый лед, рыбакам. Последние так спешат открыть сезон, что уже восседают над лунками. К счастью, трагических случаев в этом сезоне не зарегистрировано. Но в Новогрудке под лед чуть не ушла пожилая женщина. Ее спас учащийся аграрного колледжа, который с риском для собственной жизни бросился на помощь.

Работники ОСВОДа напоминают взрослым: крайне важно не допускать к воде детей, не отпускать их играть одних поблизости рек и водоемов. А отчаянным рыбакам спасатели советуют вооружиться средствами самоспасения: спасательным жилетом, веревкой и альпенштоками, которые помогут не пойти под лед до прихода помощи. Рыбачить в безлюдных местах чревато.



