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Фирменная секция «МАКЕЙ» теперь и в Слуцке. До 10 декабря — скидка 10%!

02.12.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Фирменная секция «МАКЕЙ» теперь и в Слуцке. До 10 декабря — скидка 10%!

В магазине «Канцелярский мир» (г. Слуцк, ул. Ленина-147) открылась фирменная секция авторских изделий из кожи «МАКЕЙ» на правах франшизы.

В указанной фирменной секции представлен весь ассортимент кожгалантереи «МАКЕЙ» по цене производителя, также действуют дисконт, постоянные акции и скидки. Любые виды расчета.

Фирменная секция «МАКЕЙ» теперь и в Слуцке. До 10 декабря — скидка 10%!

Более 20 лет «МАКЕЙ» создаёт уникальную продукцию из натуральной кожи, которая отличается неповторимым стилем и особым очарованием. Бренд является одними из ведущих производителей кожаной галантереи, деловых аксессуаров и предметов интерьера.

К 2018 году под брендом «МАКЕЙ» работают магазины в 9 странах мира, более 50 фирменных магазинов располагаются на территории нашей страны, поэтому изделия «МАКЕЙ» узнаваемы и любимы далеко за пределами Беларуси. «МАКЕЙ» стремится к тому, чтобы авторские вещи, хранящие тепло рук мастера, продолжали ежедневно служить вам и вашим близким.

Теперь и в Слуцке! Приглашаем за покупками! 

Фирменная секция «МАКЕЙ» теперь и в Слуцке. До 10 декабря — скидка 10%!

Фирменная секция «МАКЕЙ» теперь и в Слуцке. До 10 декабря — скидка 10%!

Фирменная секция «МАКЕЙ» теперь и в Слуцке. До 10 декабря — скидка 10%!

Фирменная секция «МАКЕЙ» теперь и в Слуцке. До 10 декабря — скидка 10%!

Фирменная секция «МАКЕЙ» теперь и в Слуцке. До 10 декабря — скидка 10%!

  • Адрес: г. Слуцк, ул. Ленина, д. 147-1 (напротив проходной бывшего Консервного завода).
  • Телефоны: +375(29)66-15-115, +375(29)15-14-114


ИП Аполоник А.А.
УНП 691 568 626

 
 
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В магазине «Канцелярский мир» (г. Слуцк, ул. Ленина-147) открылась фирменная секция авторских изделий из кожи «МАКЕЙ» на правах франшизы.
 
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