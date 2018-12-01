Фирменная секция «МАКЕЙ» теперь и в Слуцке. До 10 декабря — скидка 10%!





В магазине «Канцелярский мир» (г. Слуцк, ул. Ленина-147) открылась фирменная секция авторских изделий из кожи «МАКЕЙ» на правах франшизы.

В указанной фирменной секции представлен весь ассортимент кожгалантереи «МАКЕЙ» по цене производителя, также действуют дисконт, постоянные акции и скидки. Любые виды расчета.





Более 20 лет «МАКЕЙ» создаёт уникальную продукцию из натуральной кожи, которая отличается неповторимым стилем и особым очарованием. Бренд является одними из ведущих производителей кожаной галантереи, деловых аксессуаров и предметов интерьера.

К 2018 году под брендом «МАКЕЙ» работают магазины в 9 странах мира, более 50 фирменных магазинов располагаются на территории нашей страны, поэтому изделия «МАКЕЙ» узнаваемы и любимы далеко за пределами Беларуси. «МАКЕЙ» стремится к тому, чтобы авторские вещи, хранящие тепло рук мастера, продолжали ежедневно служить вам и вашим близким.

Теперь и в Слуцке! Приглашаем за покупками!































Адрес: г. Слуцк, ул. Ленина, д. 147-1 (напротив проходной бывшего Консервного завода).

Телефоны: +375(29)66-15-115, +375(29)15-14-114



ИП Аполоник А.А.

УНП 691 568 626