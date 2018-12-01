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Фирменная секция «МАКЕЙ» теперь и в Слуцке. До 10 декабря — скидка 10%!
02.12.2018 — Разное | Слуцк Город
В магазине «Канцелярский мир» (г. Слуцк, ул. Ленина-147) открылась фирменная секция авторских изделий из кожи «МАКЕЙ» на правах франшизы.
В указанной фирменной секции представлен весь ассортимент кожгалантереи «МАКЕЙ» по цене производителя, также действуют дисконт, постоянные акции и скидки. Любые виды расчета.
К 2018 году под брендом «МАКЕЙ» работают магазины в 9 странах мира, более 50 фирменных магазинов располагаются на территории нашей страны, поэтому изделия «МАКЕЙ» узнаваемы и любимы далеко за пределами Беларуси. «МАКЕЙ» стремится к тому, чтобы авторские вещи, хранящие тепло рук мастера, продолжали ежедневно служить вам и вашим близким.
Теперь и в Слуцке! Приглашаем за покупками!
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В магазине «Канцелярский мир» (г. Слуцк, ул. Ленина-147) открылась фирменная секция авторских изделий из кожи «МАКЕЙ» на правах франшизы.
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