В Сеть попали рендеры с финальным дизайном смартфона «Яндекс.Телефон». Об этом пишет mobiltelefon.ru.



Фото: mobiltelefon.ru

Презентация устройства пройдет в Москве уже пятого декабря, но «внешность» аппарата за несколько дней до этого раскрыл один из российских ритейлеров, через магазины которого будет распространяться аппарат.









К техническим характеристикам «Яндекс.Телефона» относят экран на 5,65 дюймов с IPS-матрицей (2160 на 1080 точек), процессор Snapdragon 630, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти с возможностью расширения картами microSD.

Основная камера будет двойной, на 16 и 5 Мп. Разрешение фронтального модуля — 5 Мп. Есть и передняя вспышка. Емкость встроенного аккумулятора составит 3060 мАч. Операционная система — Android 8.1 Oreo.

Корпус гаджета выполнят из стекла, металла и пластика. Вес аппарата — 160 граммов, страна производства — Китай. На задней стороне смартфона расположен сканер отпечатков пальцев.

В России за смартфон будут просить 17 990 российских рублей, или 270 долларов.

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