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Активисты принесли городовому похоронный венок. Их задержали
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Активисты Вячеслав Касинеров и Сергей Спорыш пришли к уже излюбленному минчанами памятнику городовому и возложили около его «ног» похоронный венок,
Через пару минут к активистам подошел сотрудник милиции. Он не представился, но объявил активистам, что они задержаны. Видео диалога Касинеров опубликовал у себя в Facebook.
Чуть позже на странице Сергея появилось еще одно видео – уже из милицейской машины. Активистов задержали.
Напомним, это не первый инцидент активиста Касинерова с памятником. В марте этого Сергея задержали за то, что он накинул на шею городового петлю. Чуть позже суд признал активиста виновным по статье «хулиганство», в итоге Сергей провел под стражей больше месяца. А еще – заплатил штраф 105 рублей.
И это не единственный случай: в ноябре
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