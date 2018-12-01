Активисты принесли городовому похоронный венок. Их задержали

Активисты Вячеслав Касинеров и Сергей Спорыш пришли к уже излюбленному минчанами памятнику городовому и возложили около его «ног» похоронный венок, пишет «Радио Свобода».

Через пару минут к активистам подошел сотрудник милиции. Он не представился, но объявил активистам, что они задержаны. Видео диалога Касинеров опубликовал у себя в Facebook.

Чуть позже на странице Сергея появилось еще одно видео – уже из милицейской машины. Активистов задержали.

Напомним, это не первый инцидент активиста Касинерова с памятником. В марте этого Сергея задержали за то, что он накинул на шею городового петлю. Чуть позже суд признал активиста виновным по статье «хулиганство», в итоге Сергей провел под стражей больше месяца. А еще – заплатил штраф 105 рублей.

И это не единственный случай: в ноябре милиционеры заставили 17-летнего подростка извиниться перед городовым за пощечину. Запись извинений появилась на ютуб-канале МВД. Беларусы не оценили воспитательные меры милиционеров – под видео люди оставляли сплошь негативные комментарии о поведении органов. В итоге пресс-секретарь МВД Георгий Евчар лишился работы . По официальной версии Георгий сам решил покинуть службу, но согласно источникам «Нашей Нивы», его увольнение – следствие истории с извинениями подростка.