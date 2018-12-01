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Активисты принесли городовому похоронный венок. Их задержали

02.12.2018 14:50 — Разное | KYKY  
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Активисты Вячеслав Касинеров и Сергей Спорыш пришли к уже излюбленному минчанами памятнику городовому и возложили около его «ног» похоронный венок, пишет «Радио Свобода». 

Через пару минут к активистам подошел сотрудник милиции. Он не представился, но объявил активистам, что они задержаны. Видео диалога Касинеров опубликовал у себя в Facebook.

Чуть позже на странице Сергея появилось еще одно видео – уже из милицейской машины. Активистов задержали. 

Напомним, это не первый инцидент активиста Касинерова с памятником. В марте этого Сергея задержали за то, что он накинул на шею городового петлю. Чуть позже суд признал активиста виновным по статье «хулиганство», в итоге Сергей провел под стражей больше месяца. А еще – заплатил штраф 105 рублей. 

И это не единственный случай: в ноябре милиционеры заставили 17-летнего подростка извиниться перед городовым за пощечину. Запись извинений появилась на ютуб-канале МВД. Беларусы не оценили воспитательные меры милиционеров – под видео люди оставляли сплошь негативные комментарии о поведении органов. В итоге пресс-секретарь МВД Георгий Евчар лишился работы. По официальной версии Георгий сам решил покинуть службу, но согласно источникам «Нашей Нивы», его увольнение – следствие истории с извинениями подростка. 

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Активисты Вячеслав Касинеров и Сергей Спорыш пришли к уже излюбленному минчанами памятнику городовому и возложили около его «ног» похоронный венок, пишет «Радио...
 
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