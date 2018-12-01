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На Марсе почти неделю «стоит» марсоход и шлёт нам фото

02.12.2018 14:19 — Разное | KYKY  
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26 ноября на поверхность Марса успешно приземлился космический аппарат NASA InSight, стоимостью 993 миллиона долларов. Рассказываем, что успел «сделать» марсаход за неделю. 

Предыстория. Зачем InSight отправили на Марс

Главная задача миссии − пробурить на Марсе скважину глубиной около пяти метров. Это поможет провести исследование о том, как под поверхностью Марса распространяется тепло, исследовать устройство его коры, мантии и ядра. Если повезёт, аппарат может даже найти жидкую воду, но это не точно. Ученые с помощью марсахода надеются получить ответы на фундаментальные вопросы. Например, о том, как вообще появился Марс, Земля и другие планеты солнечной системы. Поэтому еще одна задача аппарата – в течение двух лет (один Марсианский год), слушать вибрации, которые происходят под поверхностью планеты. 

Чем сейчас занимается марсоход 

Сейчас и на протяжении еще нескольких месяцев (но ученые надеются, что хватит и пары недель) InSight будет готовит оборудование для исследований. Аппарату необходимо развернуть два своих основных инструмента: сейсмометр и самозабивающийся гвоздь. Сейсмометр будет слушать марсотрясения, а при помощи гвоздя будут бурить скважину. 

Появилась информация о том, что InSight находится на поверхности Марса под небольшим уклоном. Ученые говорят, что все хорошо. «К сожалению, на Марсе нет взлетно-посадочных полос, поэтому посадка в «большую песочницу», в которой отсутствуют крупные камни, позволяет облегчить развертывание инструментов и начало бурения грунта», – пояснил менеджер проекта Том Хоффман из Лаборатории реактивного движения NASA. 

И, конечно, аппарат NASA шлет фото 

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26 ноября на поверхность Марса успешно приземлился космический аппарат NASA InSight, стоимостью 993 миллиона долларов. Рассказываем, что успел «сделать» марсаход за...
 
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