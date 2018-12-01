На Марсе почти неделю «стоит» марсоход и шлёт нам фото



26 ноября на поверхность Марса успешно приземлился космический аппарат NASA InSight, стоимостью 993 миллиона долларов. Рассказываем, что успел «сделать» марсаход за неделю.

Предыстория. Зачем InSight отправили на Марс

Главная задача миссии − пробурить на Марсе скважину глубиной около пяти метров. Это поможет провести исследование о том, как под поверхностью Марса распространяется тепло, исследовать устройство его коры, мантии и ядра. Если повезёт, аппарат может даже найти жидкую воду, но это не точно. Ученые с помощью марсахода надеются получить ответы на фундаментальные вопросы. Например, о том, как вообще появился Марс, Земля и другие планеты солнечной системы. Поэтому еще одна задача аппарата – в течение двух лет (один Марсианский год), слушать вибрации, которые происходят под поверхностью планеты.

Чем сейчас занимается марсоход

Сейчас и на протяжении еще нескольких месяцев (но ученые надеются, что хватит и пары недель) InSight будет готовит оборудование для исследований. Аппарату необходимо развернуть два своих основных инструмента: сейсмометр и самозабивающийся гвоздь. Сейсмометр будет слушать марсотрясения, а при помощи гвоздя будут бурить скважину.

Появилась информация о том, что InSight находится на поверхности Марса под небольшим уклоном. Ученые говорят, что все хорошо. «К сожалению, на Марсе нет взлетно-посадочных полос, поэтому посадка в «большую песочницу», в которой отсутствуют крупные камни, позволяет облегчить развертывание инструментов и начало бурения грунта», – пояснил менеджер проекта Том Хоффман из Лаборатории реактивного движения NASA.

И, конечно, аппарат NASA шлет фото

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