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На Марсе почти неделю «стоит» марсоход и шлёт нам фото
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Предыстория. Зачем InSight отправили на Марс
Главная задача миссии − пробурить на Марсе скважину глубиной около пяти метров. Это поможет провести исследование о том, как под поверхностью Марса распространяется тепло, исследовать устройство его коры, мантии и ядра. Если повезёт, аппарат может даже найти жидкую воду, но это не точно. Ученые с помощью марсахода надеются получить ответы на фундаментальные вопросы. Например, о том, как вообще появился Марс, Земля и другие планеты солнечной системы.
Чем сейчас занимается марсоход
Сейчас и на протяжении еще нескольких месяцев (но ученые надеются, что хватит и пары недель) InSight будет готовит оборудование для исследований. Аппарату необходимо развернуть два своих основных инструмента: сейсмометр и самозабивающийся гвоздь. Сейсмометр будет слушать марсотрясения, а при помощи гвоздя будут бурить скважину.
И, конечно, аппарат NASA шлет фото
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