Белорусские биатлонисты начали Кубок мира с 16-го места в супермиксте

В словенской Поклюке с супермикста стартовал новый розыгрыш Кубка мира по биатлону. Белорусский дуэт в составе Анны Сола и Сергея Бочарникова занял 16-е место.



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В пассиве нашей команды штрафной круг, который пробежала на первой стойке Анна Сола, и девять дополнительных патронов.

Белорусы на две минуты и 48 секунд отстали от победившего норвежского дуэта Брюн-Ли — Биркеланд. Второе место заняли австрийцы Эдер и Хаузер. На третью ступень пьедестала поднялись украинцы Тищенко и Меркушина.

Французы стали четвертыми, россияне — седьмыми, немцы — восьмыми.