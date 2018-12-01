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145 военнослужащим Учебного центра Института пограничной службы торжественно вручили боевое оружие
02.12.2018 — Разное | Светлы шлях
Ритуал, посвященный торжественному вручению боевого оружия 145 военнослужащим, прошел на плацу Учебного центра Института пограничной службы Республики Беларусь в воскресенье, 2 декабря.
Участие в этом мероприятии принял заместитель начальника института по идеологической работе и кадровому обеспечению Максим Литвинский, заместитель председателя Сморгонской городской организации ОО «Белорусский союз ветеранов органов пограничной службы Республики Беларусь» подполковником запаса Василий Поджаров. Освятил оружие благочинный Сморгонского церковного округа протоиерей Анатолий Резанович.
Сергей ЮРЕВИЧ.
Фото автора.
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Ритуал, посвященный торжественному вручению боевого оружия 145 военнослужащим, прошел на плацу Учебного центра Института пограничной службы Республики Беларусь в...
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