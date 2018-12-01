ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

145 военнослужащим Учебного центра Института пограничной службы торжественно вручили боевое оружие

02.12.2018 — Разное | Светлы шлях  
Размер текста:
A
A
A
Ритуал, посвященный торжественному вручению боевого оружия 145 военнослужащим, прошел на плацу Учебного центра Института пограничной службы Республики Беларусь в воскресенье, 2 декабря.
Участие в этом мероприятии принял заместитель начальника института по идеологической работе и кадровому обеспечению Максим Литвинский, заместитель председателя Сморгонской городской организации ОО «Белорусский союз ветеранов органов пограничной службы Республики Беларусь» подполковником запаса Василий Поджаров. Освятил оружие благочинный Сморгонского церковного округа протоиерей Анатолий Резанович.

145 военнослужащим Учебного центра Института пограничной службы торжественно вручили боевое оружие

145 военнослужащим Учебного центра Института пограничной службы торжественно вручили боевое оружие

145 военнослужащим Учебного центра Института пограничной службы торжественно вручили боевое оружие

145 военнослужащим Учебного центра Института пограничной службы торжественно вручили боевое оружие

145 военнослужащим Учебного центра Института пограничной службы торжественно вручили боевое оружие

145 военнослужащим Учебного центра Института пограничной службы торжественно вручили боевое оружие

145 военнослужащим Учебного центра Института пограничной службы торжественно вручили боевое оружие

145 военнослужащим Учебного центра Института пограничной службы торжественно вручили боевое оружие

145 военнослужащим Учебного центра Института пограничной службы торжественно вручили боевое оружие

145 военнослужащим Учебного центра Института пограничной службы торжественно вручили боевое оружие

145 военнослужащим Учебного центра Института пограничной службы торжественно вручили боевое оружие

145 военнослужащим Учебного центра Института пограничной службы торжественно вручили боевое оружие

145 военнослужащим Учебного центра Института пограничной службы торжественно вручили боевое оружие

145 военнослужащим Учебного центра Института пограничной службы торжественно вручили боевое оружие

145 военнослужащим Учебного центра Института пограничной службы торжественно вручили боевое оружие

145 военнослужащим Учебного центра Института пограничной службы торжественно вручили боевое оружие

145 военнослужащим Учебного центра Института пограничной службы торжественно вручили боевое оружие

145 военнослужащим Учебного центра Института пограничной службы торжественно вручили боевое оружие


Сергей ЮРЕВИЧ.

Фото автора.

 
 
Ссылка на источник 83
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ритуал, посвященный торжественному вручению боевого оружия 145 военнослужащим, прошел на плацу Учебного центра Института пограничной службы Республики Беларусь в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Так будет выглядеть "Яндекс.Телефон"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
02.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика