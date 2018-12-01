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Бывший госсекретарь США рассказал о последних словах Джорджа Буша-старшего
Бывший госсекретарь США Джеймс Бейкер сообщил, что перед смертью бывший президент США Джордж Буш-старший пообщался по телефону со своим сыном.
Об этом передает
Бейкер сообщил, что во время разговора Джордж Буш-младший сообщил отцу, что тот был хорошим папой и то, что он любит его.
По словам Бейкера, последними словами Буша-старшего была фраза "я тоже тебя люблю, сын".
Напомним, в возрасте 94 лет умер президент США в 1989-1993 годах Джордж Герберт Уокер Буш.
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Бывший госсекретарь США Джеймс Бейкер сообщил, что перед смертью бывший президент США Джордж Буш-старший пообщался по телефону со своим сыном.
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