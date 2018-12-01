Бывший госсекретарь США рассказал о последних словах Джорджа Буша-старшего









The New York Times . Об этом передает





Бейкер сообщил, что во время разговора Джордж Буш-младший сообщил отцу, что тот был хорошим папой и то, что он любит его.





По словам Бейкера, последними словами Буша-старшего была фраза "я тоже тебя люблю, сын".





Напомним, в возрасте 94 лет умер президент США в 1989-1993 годах Джордж Герберт Уокер Буш.