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Бывший госсекретарь США рассказал о последних словах Джорджа Буша-старшего

02.12.2018 15:43 — Разное | Партизан  
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Бывший госсекретарь США Джеймс Бейкер сообщил, что перед смертью бывший президент США Джордж Буш-старший пообщался по телефону со своим сыном.



Об этом передает The New York Times.

Бейкер сообщил, что во время разговора Джордж Буш-младший сообщил отцу, что тот был хорошим папой и то, что он любит его.

По словам Бейкера, последними словами Буша-старшего была фраза "я тоже тебя люблю, сын".

Напомним, в возрасте 94 лет умер президент США в 1989-1993 годах Джордж Герберт Уокер Буш.

 
 
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Бывший госсекретарь США Джеймс Бейкер сообщил, что перед смертью бывший президент США Джордж Буш-старший пообщался по телефону со своим сыном.
 
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