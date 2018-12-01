







Starhit . Российско-украинская певица София Ротару решила не принимать участие в концерте «Песня года», который прошел в субботу в СК «Олимпийский» в Москве, пишет





На такой шаг Ротару решилась из-за того, что Украина ввела частичное военное положение в ряде регионов страны после инцидента с кораблями ВМС в Керченском проливе.









Певица, которая на данный момент живет в Киеве, не только проигнорировала участие в одной из самых известных музыкальных премий, но и отменила выступления на новогодних корпоративах.



