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София Ротару проигнорировала премию "Песня года" из-за ситуации в Керчи
Организаторы церемонии «Песня года» рассказали, что звонок об отмене всех выступлений раздался всего за несколько дней до назначенной даты мероприятия. Представители артистки извинились перед ними, объяснив решение политическими причинами.
Российско-украинская певица София Ротару решила не принимать участие в концерте «Песня года», который прошел в субботу в СК «Олимпийский» в Москве, пишет
На такой шаг Ротару решилась из-за того, что Украина ввела частичное военное положение в ряде регионов страны после инцидента с кораблями ВМС в Керченском проливе.
Певица, которая на данный момент живет в Киеве, не только проигнорировала участие в одной из самых известных музыкальных премий, но и отменила выступления на новогодних корпоративах.
71-летняя певица вообще не собирается покидать Киев, поскольку не хочет иметь хоть какое-то отношение к конфликту между Россией и Украиной, считая правильным не накалять ситуацию и не провоцировать радикально настроенных соотечественников.
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Организаторы церемонии «Песня года» рассказали, что звонок об отмене всех выступлений раздался всего за несколько дней до назначенной даты мероприятия....
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