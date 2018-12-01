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София Ротару проигнорировала премию "Песня года" из-за ситуации в Керчи

02.12.2018 14:07 — Разное | Партизан  
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Организаторы церемонии «Песня года» рассказали, что звонок об отмене всех выступлений раздался всего за несколько дней до назначенной даты мероприятия. Представители артистки извинились перед ними, объяснив решение политическими причинами.



Российско-украинская певица София Ротару решила не принимать участие в концерте «Песня года», который прошел в субботу в СК «Олимпийский» в Москве, пишет Starhit.

На такой шаг Ротару решилась из-за того, что Украина ввела частичное военное положение в ряде регионов страны после инцидента с кораблями ВМС в Керченском проливе.


Певица, которая на данный момент живет в Киеве, не только проигнорировала участие в одной из самых известных музыкальных премий, но и отменила выступления на новогодних корпоративах.

71-летняя певица вообще не собирается покидать Киев, поскольку не хочет иметь хоть какое-то отношение к конфликту между Россией и Украиной, считая правильным не накалять ситуацию и не провоцировать радикально настроенных соотечественников.


 
 
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Организаторы церемонии «Песня года» рассказали, что звонок об отмене всех выступлений раздался всего за несколько дней до назначенной даты мероприятия....
 
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