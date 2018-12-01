|
Белорус Иван Маевский попал в число 22 лучших футболистов чемпионата Казахстана
Белорусский хавбек "Астаны" Иван Маевский попал в число 22 лучших игроков чемпионата Казахстана по итогам сезона-2018.
Фото: Footboom.com
Топ сильнейших игроков был составлен по итогам голосования среди главных тренеров команд казахстанской лиги. Маевский стал одним из двух лучших опорных полузащитников чемпионата. В сезоне-2018 Иван провел 25 матчей и помог "Астане" взять очередной чемпионский титул.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский хавбек "Астаны" Иван Маевский попал в число 22 лучших игроков чемпионата Казахстана по итогам сезона-2018.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)