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Белорус Иван Маевский попал в число 22 лучших футболистов чемпионата Казахстана

02.12.2018 14:05 — Разное | Партизан  
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Белорусский хавбек "Астаны" Иван Маевский попал в число 22 лучших игроков чемпионата Казахстана по итогам сезона-2018.




Фото: Footboom.com

Топ сильнейших игроков был составлен по итогам голосования среди главных тренеров команд казахстанской лиги. Маевский стал одним из двух лучших опорных полузащитников чемпионата. В сезоне-2018 Иван провел 25 матчей и помог "Астане" взять очередной чемпионский титул.


 
 
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Белорусский хавбек "Астаны" Иван Маевский попал в число 22 лучших игроков чемпионата Казахстана по итогам сезона-2018.
 
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