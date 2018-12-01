Опять не айтишники: кто все еще больше всех зарабатывает в Минске

«Белстат» рассказал, что в октябре средняя зарплата минчан выросла на 3,8% и составила 1370 рублей. Правда, есть те, кто зарабатывает куда ниже средней. А есть и те, кто зарабатывает куда выше средней.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

TUT.BY . В октябре они заработали чуть больше 4000 рублей. На 38 рублей меньше зарабатывают айтишники, а сотрудники воздушного транспорта получают в среднем 2815 рублей и романтику, а не работу. Самыми высокооплачиваемыми работники в Минске являются специалисты горнодобывающей отрасли, пишет. В октябре они заработали чуть больше 4000 рублей. На 38 рублей меньше зарабатывают айтишники, а сотрудники воздушного транспорта получают в среднем 2815 рублей и романтику, а не работу.

Меньше всего зарабатывают социальные работники (676 рублей) и работники, занятые в сфере образования (840 рублей). Врачи в октябре заработали 1324 рубля, а строители 1352 рубля.

