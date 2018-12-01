ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Опять не айтишники: кто все еще больше всех зарабатывает в Минске

02.12.2018 14:00 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
«Белстат» рассказал, что в октябре средняя зарплата минчан выросла на 3,8% и составила 1370 рублей. Правда, есть те, кто зарабатывает куда ниже средней. А есть и те, кто зарабатывает куда выше средней.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Самыми высокооплачиваемыми работники в Минске являются специалисты горнодобывающей отрасли, пишет TUT.BY. В октябре они заработали чуть больше 4000 рублей. На 38 рублей меньше зарабатывают айтишники, а сотрудники воздушного транспорта получают в среднем 2815 рублей и романтику, а не работу.

Меньше всего зарабатывают социальные работники (676 рублей) и работники, занятые в сфере образования (840 рублей). Врачи в октябре заработали 1324 рубля, а строители 1352 рубля.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Белстат» рассказал, что в октябре средняя зарплата минчан выросла на 3,8% и составила 1370 рублей. Правда, есть те, кто зарабатывает куда ниже средней. А есть и те, кто...
 
Новости дня
Новости разные
 
Военные заступили на оборону БелАЭС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
02.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика