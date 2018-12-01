Еще три предприятия вошли во состав «Беллесбумпрома»

Речь идет об обществах с ограниченной ответственностью "Мебельный полюс" (Минск), "Суперпак компани" (Минск) и "ЭкспрессОснова" (Шклов).





Основной вид деятельности ООО "Мебельный полюс" - продажа через свои розничные магазины корпусной и мягкой мебели производства ОАО "Минскпроектмебель". Данный торговый дом в настоящее время активно развивает продажи мебели на экспорт.





ООО "Суперпак компани" является ведущим отечественным производителем бумажных пакетов для пищевой продукции: сыпучей (мука, сахар, крупы и др.) и штучной (хот-доги, гамбургеры, блины и др.). Производственная база предприятия - современное пакетоделательное оборудование ведущих мировых производителей.





Основным видом деятельности ООО "ЭкспрессОснова" являются аутстаффинг и аутсорсинг, а также транспортно-экспедиционные услуги. Участниками данного ООО выступают РУП "Завод газетной бумаги" и ОАО "Бумажная фабрика "Спартак".









В настоящее время в составе концерна "Беллесбумпром" функционирует около 50 организаций различных форм собственности, которые консолидированно являются одним из самых крупных потребителей и переработчиков древесины и макулатуры в стране.







