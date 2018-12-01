ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Еще три предприятия вошли во состав «Беллесбумпрома»

02.12.2018 13:56 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
В состав Белорусского производственно-торгового концерна лесной, деревообрабатывающей и целюлозно-бумажной промышленности ("Беллесбумпром") включены три новых предприятия. Соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров №852 , которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Речь идет об обществах с ограниченной ответственностью "Мебельный полюс" (Минск), "Суперпак компани" (Минск) и "ЭкспрессОснова" (Шклов).

Основной вид деятельности ООО "Мебельный полюс" - продажа через свои розничные магазины корпусной и мягкой мебели производства ОАО "Минскпроектмебель". Данный торговый дом в настоящее время активно развивает продажи мебели на экспорт.

ООО "Суперпак компани" является ведущим отечественным производителем бумажных пакетов для пищевой продукции: сыпучей (мука, сахар, крупы и др.) и штучной (хот-доги, гамбургеры, блины и др.). Производственная база предприятия - современное пакетоделательное оборудование ведущих мировых производителей.

Основным видом деятельности ООО "ЭкспрессОснова" являются аутстаффинг и аутсорсинг, а также транспортно-экспедиционные услуги. Участниками данного ООО выступают РУП "Завод газетной бумаги" и ОАО "Бумажная фабрика "Спартак".


В настоящее время в составе концерна "Беллесбумпром" функционирует около 50 организаций различных форм собственности, которые консолидированно являются одним из самых крупных потребителей и переработчиков древесины и макулатуры в стране.



 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В состав Белорусского производственно-торгового концерна лесной, деревообрабатывающей и целюлозно-бумажной промышленности ("Беллесбумпром") включены три новых...
 
Новости дня
Новости разные
 
У панядзелак пацяплее, пройдзе мокры снег з дажджом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
02.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика