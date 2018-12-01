Стала известна цена билетов на открытие и закрытие Европейских игр в Минске

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Организаторы подчеркивают, что церемонии открытия и закрытия станут уникальным шоу, которое больше никогда не повторится. Зрители, посетившие мероприятие, станут непосредственными участниками события, для них будут организованы дополнительные элементы представления, которые не попадут в телевизионный эфир и, соответственно, будут доступны только тем, кто приобретет билет.





Стоимость билетов на церемонию открытия варьируется от 150 до 300 рублей в зависимости от категории места. Цены квитков на церемонию закрытия несколько ниже, их стоимость от 70 до 150 рублей.



