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Стала известна цена билетов на открытие и закрытие Европейских игр в Минске
Стоимость билета будет варьироваться от 5 белорусских рублей или 2 евро (для иностранных граждан) до 50 белорусских или соответственно 20 евро. Разработаны билеты нескольких категорий: «Standard», VIP, на церемонию открытия и церемонию закрытия
minsk2019.by
Организаторы подчеркивают, что церемонии открытия и закрытия станут уникальным шоу, которое больше никогда не повторится. Зрители, посетившие мероприятие, станут непосредственными участниками события, для них будут организованы дополнительные элементы представления, которые не попадут в телевизионный эфир и, соответственно, будут доступны только тем, кто приобретет билет.
Стоимость билетов на церемонию открытия варьируется от 150 до 300 рублей в зависимости от категории места. Цены квитков на церемонию закрытия несколько ниже, их стоимость от 70 до 150 рублей.
II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года на 12 спортивных объектах. Более 4000 атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта. Состязания в 9 видах станут квалификационными к XXXII Олимпийским играм 2020 года в Токио. Соревнования по бадминтону, боксу, гребле на байдарках и каноэ и дзюдо пройдут в ранге чемпионатов Европы.
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Стоимость билета будет варьироваться от 5 белорусских рублей или 2 евро (для иностранных граждан) до 50 белорусских или соответственно 20 евро. Разработаны билеты...
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