Реформа строительной отрасли увеличит давление на курс рубля

Просто какой-то рок преследует белорусские финансы. Только все успокоилось после смены правительства, как президент Беларуси Александр Лукашенко выдал ему целый пакет новых поручений, которые заставят правительство пересматривать свои планы и дополнительно изыскивать средства, но уже не на увеличение зарплат, а на подъем строительной отрасли.





Поэтому представляет интерес понять, к каким финансовым последствиям, в первую очередь для курса белорусского рубля, приведут новые инициативы президента.





Многодетным семьям нужны миллиарды рублей





Он изложил их 23 ноября на семинаре-совещании о повышении эффективности строительного комплекса Беларуси.





Средства, в первую очередь, потребуются на выполнение поручения главы государства за 2 года ликвидировать очередь на жилье среди многодетных семей. Президент сообщил, что на начало текущего года из 34 тыс. нуждающихся в жилье многодетных семей не направлены на строительство 25 тыс. семей. Причем 7 тыс. семей стоят в очереди более трех лет. Из этих данных можно сделать вывод, что в год в Беларуси появляется около 9 тыс. многодетных семей, претендующих на строительство жилья с помощью государства. То есть в год требуется только для таких семей строить около 9 тыс. квартир. Если оценить общую площадь одной квартиры, допустим в скромные по нынешним меркам 60 квадратных метров, а цену одного квадрата в 500 долларов США, то получится сумма в 270 млн. долларов. Это не так уж и много, и примерно соответствует объему кредитных ресурсов, выделенных коммерческими банками в текущем году в рамках программы адресной поддержки населения.





Но это еще не все. В течение двух лет предстоит обеспечить жильем или, по крайней мере, финансами на строительство уже стоящие на очереди 25 тыс. семей. На это потребуется около 750 млн. долларов, то есть примерно 1,5 млрд. белорусских рублей. И это тоже не так уж и много: профицит республиканского бюджета РБ по итогам января-сентября текущего года составил 3,4 млрд. рублей. Но тут кроется загвоздка: таких денег в банковской системе РБ в настоящее время нет. Напротив, сейчас сложился некоторый дефицит рублевой ликвидности и Нацбанк поддерживает банки ресурсами еженедельно на кредитных аукционах на сумму около 400 млн. рублей на срок 7 дней. Правда, правительство увеличило зарплату бюджетникам и решило в 2019 году сократить профицит бюджета, что увеличит объем ресурсов в банках, но будет ли этого достаточно, неясно.





В любом случае, где бы не были изысканы деньги, давление на курс белорусского рубля они окажут, хотя конечно девальвации не будет. Доходы и расходы н ления в текущем году составляют в среднем около 8 млрд. рублей в месяц (47,1 млрд. рублей за январь-сентябрь), поэтому их фактическое увеличение за счет прироста кредитования многодетных семей на величину порядка 1 млрд. рублей в год ситуацию значительно не изменит. К тому же поддержку немногодетных семей правительство, скорее всего, сократит.





Нет полной ясности и с поручением увеличить заработную плату строителям. Президент сообщил, что за пять лет из Беларуси уехали около 50 тыс. строителей, и потребовал сократить на 1,5-2% себестоимость по другим статьям расходов и увеличить зарплату оставшимся. А 25 ноября министр архитектуры и строительства Дмитрий Микуленок сообщил, что уже с 1 января 2019 года среднюю зарплату в отрасли планируется увеличить на 30-35%. В настоящее время она составляет 800-900 рублей в регионах страны и около 1 тыс. рублей в Минске . Предполагается также обеспечить равные условия по оплате труда по всей стране.





Это солидная прибавка. Если оценить примерно количество строителей в Беларуси в 100 тыс. человек, то прибавка жалования у них должна составить порядка 400 млн. рублей в год. Сумма порядочная, но по сравнению с общими доходами населения невелика (доли процента). К тому же, наверняка не у всех предприятий найдутся средства для увеличения зарплат. То есть на финансы страны в целом это большого влияния оказать не должно.









Важен не результат, а процесс





Еще одно поручение президента касается увеличения доли строительства арендного жилья. Президент сообщил, что за 6 лет в Беларуси построено только 745 тыс. кв. м подобного жилья. Это всего 2,5% от общего объема построенного жилья, тогда как в Германии арендного жилья строится 58%, а в Швейцарии — 71%.





Он подумал и о финансировании, заявив, что строить арендное жилье следует за счет привлечения средств предприятий и организаций. То есть, для правительства, как будто, дополнительных расходов и не требуется. Кроме того, никаких конкретных ориентиров по строительству арендного жилья президент не установил, поэтому правительство может спокойно увеличить его долю с 2,5%, допустим, до 3% и этим ограничиться.





Немного денег понадобится и на достраивание жилых домов, сроки строительства которых превышают норматив. Таких домов всего 35, а их строительство должно быть завершено в I полугодии 2019 года.





Александр Лукашенко также потребовал немедленно приступить к выполнению принятых решений по развитию городов-спутников с увеличением объемов строительства жилья и созданием инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры. Это вопрос сложный. О городах спутниках говорят уже много лет, но денег на них в бюджете нет. Вернее, деньги-то есть (вспомним о профиците бюджета), но старое правительство тратить их на спутники по каким-то своим внутренним причинам не хотело, и говорило, что денег нет. С другой стороны, и на этот раз президент никаких конкретных указаний не дал. То есть если вместо нуля новых домов в городах-спутниках начать строительство по одному дому и, допустим, детскому саду в год, то можно будет считать поручение президента выполненным. Скорее всего, новое правительство и будет реализовывать данный план, то есть много денег на города-спутники не потребуется.





Президент фактически сам разрешил не спешить, поручив реализовать в одном из небольших городов Беларуси типа Орши пилотный проект по комплексной застройке земельного участка малоэтажными жилыми домами. А это потребует нескольких лет, в течение которых можно спокойно продолжать ничего не делать, ожидая результатов эксперимента.





Примерно так же обстоят дела и с поручением президента обеспечить строительство необходимой инфраструктуры в районах, где ведется жилая застройка. При этом он отметил, что за счет государственных средств надо построить только дороги, а потом привлекать средства владельцев жилья в качестве софинансирования всего остального. Пока все это организуешь, много лет пройдет.









Президент дал еще несколько поручений, выполнение которых потребует бюджетного финансирования, но небольших объемов.





Любопытно, что он не сделал самого главного – не потребовал увеличить объемы жилищного строительства в целом по стране. Он ничего не сказал и о необходимости увеличения объемов земельных участков, предоставляемых властями под застройку, что является главным фактором, сдерживающим жилищное строительство в стране, особенно в Минске.





То есть, государство сосредотачивается на строительстве жилья для многодетных семей, индивидуальном строительстве, в основном, для тех же многодетных семей, и арендном жилье. Фактически это означает, что государственная поддержка людей, стоящих в общей очереди, в Беларуси прекращается. Поддерживаться будут только очередники, которые относятся к каким-то привилегированным группам населения. Это не только многодетные семьи, но и сотрудники силовых ведомств и некоторые категории чиновников. К этой компании президент добавил сотрудников государственных средств массовой информации, поручив специальным указом сформировать их них отдельную очередь людей, имеющих право получать жилье вне общей очереди. В таких условиях непривилегированные очередники, по крайней мере, в Минске, смогут реально рассчитывать только на арендное жилье, и то на пенсии.





Это на самом деле историческое событие для нашей страны, так как означает отказ от одного из наследий советского прошлого – обеспечения широких масс населения собственным жильем за счет государства или по льготным ценам. Страна незаметно расстается с советским прошлым, но старается это не афишировать и делает это как-то странно. Это не советская власть, но явно и не рынок, прямо-таки какая-то кастовая система.





Таким образом, выполнение поручений президента РБ в части строительства, конечно, окажет давление на курс рубля, однако, скорее всего, весьма умеренное, так как правительству, собственно, надо найти значительные, но не неподъемные, ресурсы только для строительства квартир для многодетных семей. Что касается всех остальных поручений, то можно ограничиться имитацией бурной деятельности, затратив на все это минимум средств. Основной финансовый груз планируется переложить на предприятия и население. То есть, создается впечатление, что главное – не добиться определенного результата в строительстве, а запустить процесс преобразований на долгие-долгие годы, для чего много денег не требуется.



