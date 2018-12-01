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Назван самый сильный в мире паспорт

02.12.2018 13:48 — Разное | Партизан  
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Паспорт Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) признан самым сильным паспортом в мире по версии Passport Index. Подданные ОАЭ могут путешествовать без визы в 167 государств.



«Мир открывает свои двери для народа ОАЭ», — отметил в Twitter вице-президент и премьер ОАЭ, правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум.
 
Второе место занял Сингапур. Граждане этой страны могут въехать в 166 стран без визы.

Паспорт Беларуси на 54-м месте.

 
 
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Паспорт Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) признан самым сильным паспортом в мире по версии Passport Index. Подданные ОАЭ могут путешествовать без визы в 167 государств.
 
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