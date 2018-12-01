ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Экономист объяснил ослабление белорусского рубля

02.12.2018 13:44 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб в комментарии intex-press.by обратил внимание на то, что за уходящую неделю в Беларуси увеличилась стоимость валютной корзины, что говорит о реальном ослаблении белорусского рубля.


Иллюстрация: Myfin.by

Но это явление, по мнению эксперта, временное и носит сезонный характер.

– Такое часто наблюдается в конце и начале месяца, когда многие компании гасят свои валютные кредиты, оплачивают валютные контракты. Они выходят на биржу, покупают валюту, и ее курс растет, – сказал Вадим Иосуб. – О каких-то серьезных тенденциях речи не идет, это локальное сезонное явление.

Кроме этого, поясняет эксперт, на ситуацию на валютном рынке нашей страны повлиял внешний фактор: события в Керченском проливе, из-за которых российский рубль подешевел по отношению и к доллару, и к евро.


– В результате за неделю доллар и евро в Беларуси выросли, а российский рубль снизился, несмотря на снижение белорусского рубля, – говорит Вадим Иосуб.

С начала года российский рубль подешевел по отношению к белорусскому. По мнению Вадима Иосуба, произошло это прежде всего из-за антироссийских санкций.

 
 
Ссылка на источник 21
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб в комментарии intex-press.by обратил внимание на то, что за уходящую неделю в Беларуси увеличилась стоимость валютной корзины,...
 
Новости дня
Новости разные
 
В МИД рассказали, почему Россия не вводит ограничения на въезд украинцев
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
02.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика