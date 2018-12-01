Чего так боится Лукашенко?

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снова побывал в Орше. Зашел на местный льнокомбинат, потребовал увеличить производительность вдвое, устроил разнос им же назначенному правительству, местным чиновникам. Ничего нового, необычно лишь то, что слишком часто диктатор в Оршу ездит. Почему так происходит?Об этом в интервьюрассказал местный лидер Белорусского Национального КонгрессаНа оршанских предприятиях серьезных перемен от визита президента не ждут. Работник местного льнокомбината Александр рассказал о настроениях сотрудников: