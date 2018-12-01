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ФАН

Как отмечается, перед вылетом в салоне была высокая температура воздуха по причине неисправности кондиционеров. Бортпроводники заверили пассажиров, что ситуация нормализуется, но жара не спала.Члены экипажа попросили прощения у группы «Чайф», однако ее лидер заявил, что извиняться нужно перед всеми пассажирами, и потребовал объяснений. Музыкант встал со своего места и начал спорить со стюардессой, назвав происходящее в самолете бардаком.