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Лидер группы "Чайф" устроил скандал в самолете

02.12.2018 15:11 — Разное | UDF  
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Фото из социальных сетей
Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин устроил скандал из-за жары в самолете, следовавшем из Новосибирска в Екатеринбург, передает ФАН.

Как отмечается, перед вылетом в салоне была высокая температура воздуха по причине неисправности кондиционеров. Бортпроводники заверили пассажиров, что ситуация нормализуется, но жара не спала.

Члены экипажа попросили прощения у группы «Чайф», однако ее лидер заявил, что извиняться нужно перед всеми пассажирами, и потребовал объяснений. Музыкант встал со своего места и начал спорить со стюардессой, назвав происходящее в самолете бардаком.

 
 
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Владимир Шахрин устроил скандал из-за жары в самолете.
 
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