Китайский кроссовер Aiways, созданный при участии бывшего инженера Audi, стал серийным



Фото: Aiways

Фото: Aiways

Фото: Aiways

Фото: Aiways

В свое время немец был главой спортивного отделения Audi, а затем основал собственную компанию по выпуску штучных гиперкаров, которая обанкротилась в 2013 году. Новым местом работы длястал Китай — в молодой компании Aiways Гумперт отвечает за формирование модельной линейки. Весной этого года амбициозный стартап представил концептуальный электрический кроссовер U5 Ion, который теперь переродился в серийную модель с обозначением U5.Создан кроссовер на оригинальной модульной платформе MAS со стойками McPherson спереди, задней многорычажкой и размещенной под полом тяговой батареей. В конструкции шасси широко используется алюминий, а универсальная архитектура позволяет разработчикам изменять величину колесной базы в пределах от 2,7 м до 3 м. В случае с U5 речь идет о 2,8 м, длина кроссовера достигает 4,68 м, вширь электромобиль раздался на 1,88 м.Из прочих особенностей китайской новинки — выдвижные дверные ручки, цифровая панель приборов с 10,25-дюймовым экраном, 12,3-дюймовый сенсорный экран мультимедиакомплекса и адаптивный круиз-контроль, обеспечивающий второй уровень автономности. В будущем китайцы обещают более продвинутую систему автопилота с четвертым уровнем автономности.За движение U5 с передними ведущими колесами отвечает электродвигатель, развивающий 190 лошадиных сил и 315 Нм крутящего момента. Заряда батарей емкостью 63 кВт·ч должно хватить на 460 км пробега (по методике NEDC), но «дальнобойность» можно увеличить еще на 100 км, установив дополнительный блок аккумуляторов на 16 кВт·ч.Выпуск U5 должен начаться во второй половине следующего года на новом заводе в китайском Шанжао. Электромобиль планируется поставлять и на экспорт в США и европейские страны.